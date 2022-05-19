Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Baba Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Baba 13. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkan Baba dizisi, ilk sezonunun sonuna yaklaşırken Saruhanlı ailesinin verdiği mücadeleyi de derinleştiriyor. İlgiyle takip edilecek olan sahnelerini yeni bölümü için hazırlamış olan Baba dizisi, bu kez İlhan ile Kadir arasındaki savaş ile çok konuşulacağa benziyor. Peki, Baba dizisi 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 12. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile şubat ayından bu yana Show TV ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Baba dizisi, yeni bölümleri ve her geçen gün sır perdesini kaldırdığı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Her salı Show TV ekranlarından yayınlanan Baba dizisinin yeni bölümleri ise, saatler 20.00’ı gösterdiğinde seyirci karşısındaki yerini alıyor.

Baba Dizisi 12. Son Bölümde Neler Oldu?

İlhan’ın Büşra’ya karşı tavırlarının gelişimi ile seyircisini adeta şoke eden Baba dizisinin 12. bölümü, 10 Mayıs 2022 Salı günü Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Baba dizisinin yayınlanan 12. son bölümünde; Servet’ten yedikleri kazık sonrası adeta beş parasız kalan Saruhanlı ailesi, yeniden başlamak için harekete geçti. Ailesinin başına dönen Emin Saruhanlı, başlarını sokacakları bir ev ararken; nezaretten çıkar çıkmaz Servet’in yaptıklarını öğrenen Kadir ise, soluğu onun yanında aldı. Saruhanlı ailesinde yaşananlar Kadir ile Emin arasındaki soğukluğu giderirken; Servet ile Kadir’i karşı karşıya getirdi. Sert bir yüzleşme yaşayan kardeşler, ailedeki dengelerin bir kez daha değişmesine neden oldu. Öte yandan babasının ölümü nedeniyle Kadir’i suçlayan İlhan, Büşra’nın ailesi ile görüşmesine engellemek istedi. Bunun üzerine Büşra’nın gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesini öğrenen İlhan, Büşra’ya karşı tavırlarında ani bir değişim göstermeye başladı.

Baba Dizisi 13. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Saruhanlılar için yeni bir düzenin başlayacağı Baba dizisinin 13. bölümü, 17 Mayıs 2022 Salı günü Show TV ekranlarındaki yerini alacak. Baba dizisinin yayınlanan 13. yeni bölüm fragmanına göreyse, Emin Saruhanlı aileyi yeniden Ödemiş’e döndürmek için harekete geçecek. Tüm aile üyeleri para kazanmak için seferber olacakken, Servet, bu yeni düzeni bozmak için de ilk hamlesini yapacak. Büşra’nın Saruhanlılar ile görüşmesini engellemek için harekete geçecek olan İlhan ise, dozu fazla kaçırarak Emin Saruhanlı’nın ofisini ateşe verecek. Merak ile beklenilen Baba dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.