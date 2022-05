Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Destan 23. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

ATV’nin çok ses getiren yeni sezon yapımlarından biri olan Destan dizisi, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya devam ediyor. Destan dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken ise, Akkız’ın başına gelecek olan o olay oluyor. Peki, Destan dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 22. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Tarihi kurgu hikayesi ile yayınlandığı ilk günden bu yana reyting sıralamalarında zirveyi kimselere bırakmayan Destan dizisi, ilk sezonuna bu hafta itibariyle bir adım daha yaklaşıyor. Her bölümünde tarihin tozlu raflarına ışık tutan ve Akkız destanından yola çıkılarak kaleme alınan Destan dizisi, seyircisini her hafta 9 ila 10. yüzyıla götürüyor. Öte yandan merak ile beklenilen Destan dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Destan Dizisi 22. Son Bölümde Neler Oldu?

Akkız’ın baskını yapanı öğrendiği sahneler ile seyircisine soluksuz bir akşam daha yaşatan Destan dizisinin 22. bölümü, 10 Mayıs 2022 Salı günü seyirci karşısına çıktı. Destan dizisinin yayınlanan 22. son bölümünde; baskını gerçekleştiren kişilerin Çolpan ve Balamir olduğunu öğrenen Akkız, Batuga’yı bulmak için iş birliği gerçekleştirdiği Alpagu Han’a hem Çolpan’ı hem de Balamir’i teslim etme kararı aldı. Başka tarafta Ulu Ece ve Alaca’nın tuzağını anlayan Batuga ise, gerçekleri herkese kanıtlayabilmek için harekete geçti. Türkleri karıştırmak ve karışıklıktan yararlanmak isteyen Mei Jin da Ulu Ece'yi Alpagu Han ile karşı karşıya bırakmak için ilk hamlesini yaptı. Öte yandan düşman üzerine giden Alpagu Han'ın yerine oturan Kaya, kendisini kurtarmak için planlarını daha da derinleştirdi.

Destan Dizisi 23. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yine aksiyon dolu sahneleri ile seyircisinin nefesini kesmeye hazırlanan Destan dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 23. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 23. yeni bölümünde; esir düşen Batuga, Obar'ı öldürmek için hamle yapacakken, İtbaraklar’ın Gök Hanlığına yapacakları saldırı obayı tehlikeye sokacak. Ölüm adeta pençesinde olan Batuga’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak için harekete geçecek olan Akkız’ın ise, kimliği tehlikeye düşecek. İlgi uyandıran Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından başlayacak.