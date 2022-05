Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Her şey 31. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni dava konuları ile dikkat çekmeyi sürdüren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin merak ile beklenilen yeni bölümü bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise, Sanem ile Çolpan arasındaki ilişkinin gelişmeleri damga vuruyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Dört kadının evliliğin farklı evresindeki konumlarını konu alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bir BBC yapımı olan The Split dizisinden uyarlanarak FOX TV ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor. Farklı konusu ve ele aldığı boşanma davaları ile seyircisinde ilgi uyandırmayı başarmış olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da seyirci ile buluşuyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 30. Son Bölümde Neler Oldu?

Sanem’in Bora ile evlendiğini açıklaması ile birlikte iyice karışan aile ilişkilerini konu aldığı sahneleri ile bir hayli sevilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 30. bölümü, 10 Mayıs 2022 Salı günü seyirci karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 30. son bölümünde; Bora ile Sanem’in evlendiklerini duyan Çolpan, zor anlar yaşarken, bu durumu daha sakin karşılayan Erman, Bora ile Sanem’in ilişkilerine anlayış gösterse de meslek etiğine aykırı olan davranışlarını törpüleyebilmek adına onlara ilginç bir dava verdi. Arsen Hukuk’ta kalmak için bu davanın peşinden giden Sanem ve Bora, bir yandan evliliklerine alışmaya çalışırken; bir yandan da müvekkillerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çabaladı. Resmen bir ilişki başlayan Efe ile Azra ise, Gülistan’ın Baran ve Şeyda’ya karşı verdiği hukuk mücadelesi için kolları sıvadı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 31. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yoğun ilgi gören ekran yapımları arasındaki yerini almayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 31. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm fragmanına göre, Efe ile Azra hem ilişkilerinde hem de Gülistan davasında yol kat ederken; Erman ve Bora, Sanem ile Çolpan’ı barıştırmak için harekete geçecek. Merak ile beklenilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.