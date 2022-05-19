Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Üç kız kardeş Dizisi 12. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İlgiyle takip edilen ekran yapımları arasındaki yerini hızla alan Üç Kız Kardeş dizisi, sezonun sonuna dair bomba sahnelerini arka arkaya patlatmaya başlıyor. Bu hafta heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanına Somer ile Türkan’ın ilişkisinde yeni bir dönemin kapıları açılıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 11. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana televizyon izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başaran Üç Kız Kardeş dizisi, şimdi de Somer ve Türkan arasındaki ilişkinin akıbeti ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sunduğu hikaye ile oldukça sevilen Üç Kız Kardeş dizisinin hikayesi ise, İclal Aydın’ın aynı isimli hikayesinden uyarlanarak seyirci karşısına çıkarılıyor. Öte yandan merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 11. Son Bölümde Neler Oldu?

Türkan’ın Somer’i terk ettiği sahneleri ile seyircisini ekran başına bağlamaya devam eden Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 10 Mayıs 2022 Salı gümü 11. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 11. son bölümünde; Rüçhan’ın son tavrına kızarak, Somer ile ilgili kararını veren Türkan, onu terk ederek, yeniden baba evine döndü. Bu dönüş hem Nesrin’i hem de Sadık’ı tedirgin ederken, kızlar ve Nesrin, Sadık’ın sağlık durumunu da düşünerek ondan bu gelişin nedenini saklamaya karar verdi. Bir yandan Sadık’a bir sorun olmadığına inandırmaya çalışan Nesrin, bir yandan da Türkan’ı Somer ile barıştırmak için söz konusu parayı bulmak için harekete geçti. Türkan’ın yokluğunda ona alıştığını fark eden Somer, Türkan’a kendisini affettirmek için her yolu denerken; Rüçhan ise, Mine’yi gelini olarak ilan etti.

Üç Kız Kardeş Dizisi 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya hazır olan Üç Kız Kardeş dizisi, 17 Mayıs 2022 Salı günü 12. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 12. yeni bölüm fragmanına göreyse; Somer, Türkan'a aşık olduğunu anlasa da Türkan, boşanma konusunda diretecek. Somer ile Nesrin Türkan’ı boşanmamaya ikna etmek için çabalayacağı Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.