Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Sadakatsiz 59. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Finale doğru adım adım ilerleyen Sadakatsiz dizisi, şahane bir son ile seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. İki sezondur ilgi ile takip edilen hikayesine efsanevi bir nokta koyacağının sinyallerini şimdiden veren Sadakatsiz dizisine bu hafta damga vuracak olan isim ise, Volkan oluyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 58. son bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Entrikası bol hikayesi ile iki sezondur seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarmış olan Sadakatsiz dizisi, senaryosu gereği artık veda etme vaktine yaklaşmış bulunuyor. Bu sezonun sonunda çok konuşulacak bir son ile veda etme hazırlıklarını sürdüren Doctor Foster uyarlaması Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise, vedaya kadar her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Sadakatsiz Dizisi 58. Son Bölümde Neler Yaşandı?

Asya’nın planlarının seyirciyi adeta şoke ettiği Sadakatsiz dizisinin 58. bölümü, Ramazan Bayramı öncesi Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmıştı. Merak ile takip edilen Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 58. son bölümünde; Derin’in Asya ile Ali’nin yanına gittikten sonra anne ile oğlun aniden ortadan kayboluşu okları bir anda Derin’e çevirdi. Derin’den şüphe duyan Volkan, Asya ile Ali’yi bulmak için onun üzerine gitmeye devam ederken; Onur, bu süreçte Derin’in en büyük destekçisi olma pozisyonunu üstlendi. Gönül’ün Volkan için hazırladığı tuzak tıkır tıkır işlerken; nihayet ortaya çıkan Asya’nın Volkan’a götürdüğü teklif bir felaketin adeta habercisi oldu. Öte yandan Derin’in şüpheli tavırları, Volkan ile arasının daha çok açılmasına neden oldu.

Sadakatsiz Dizisi 59. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İki sezon boyunca olduğu gibi vedasında da çok konuşulacak olan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini 18 Mayıs Çarşamba akşamı 59. bölümü ile alacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 59. yeni bölüm fragmanına göreyse; her şey başladığı gibi bitecek! Bir kez daha Derinlerin evine yemeğe gidecek olan Asya, Volkan’ın kendisi ile birlikte olmak istediğini ve bu nedenle Derin’den boşanmak istediğini söyleyecek. Bu sırada ortalık karışacakken; Gönül’ün Volkan’a hazırladığı son, onu hapse gönderecek. Nefesleri tutturacak olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.