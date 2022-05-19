Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Kara Tahta Son Bölüm Kesintisiz İzle!

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TRT1 ekranlarının gençlik dizisi olarak seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kara Tahta dizisi, yeni bölümleri ile gizemli hikayesinin sır perdesini yavaş yavaş aralıyor. Bu hafta Atlas’ın nezarete düştüğü sahneleri ile çok konuşulacak olan Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanında Irmak’ın Atlas’a yaptığı jest dikkat çekiyor. Peki, Kara Tahta dizisi 5. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Bir akran zorbalığından yola çıkarak hem toplumsal bir yarayı ekranlara taşıyan hem de seyircisine keyifli bir gençlik dizisi sunan Kara Tahta dizisi, sezonun sonuna doğru TRT1 ekranları aracılığıyla reyting yarışına girmiş bulunuyor. İstediği izlenme payına yavaş yavaş ulaşmayı başaran Kara Tahta dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kara Tahta Dizisi 5. Son Bölümde Ne Oldu?

Atlas ile Irmak’ın yüzleşmesi ile geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Kara Tahta dizisinin 5. bölümü, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü TRT izleyicisi ile buluştu. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; öğrencisi için Irmak’tan vazgeçmek zorunda kalan Atlas, ona söyleyeceklerini söyleyemeden Yasemin’den gelen telefon ile Kartal’ı kurtarmaya koştu. Kendisinden Atlas’ın vazgeçtiğini düşünen Irmak, bıçaklanma olayını karşılaştığı kavga sayesinde öğrenirken; Bekir’den hesap sormak için harekete geçti. Bekir’e artık onunla evlenmeyeceğini ve kendi hayatını kurmak istediğini söyleyen Irmak, annesinden baskı yerken; önüne bakmaya ve babasının fırınını yeniden açmaya karar verdi. Bu sırada İskender’in şantajlarına mağdur kalan Bekir, bir yandan İskender’den bir yandan da Atlas’tan kurtulmak için düğmeye bastı. Atlas ile Irmak, Atlas’ın hamlesi ile arayı yumuşatırken, yarım kalan konuşma tamamlandı. Bu esnada adım adım işleyen Bekir’in planı, Atlas’ı tutuklanmaya kadar götürdü.

Kara Tahta Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Irmak’ın Atlas’ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik ile izleyeceği Kara Tahta dizisinin 6. yeni bölümü, 18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; kendisini nezarete Bekir’in attırdığından son derece emin olan Atlas, oyunu ortaya çıkarmak için harekete geçecek. Bu esnada Irmak’ın Atlas’a gönderdiği hediye Kara Tahta dizisi seyircisini bir hayli duygulandıracak. Merak ile takip edilen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.