- 19 May 2022 - 07:35

Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Kara Tahta Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Kara tahta heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Kara tahta 143. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kara tahta 6. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının gençlik dizisi olarak seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kara Tahta dizisi, yeni bölümleri ile gizemli hikayesinin sır perdesini yavaş yavaş aralıyor. Bu hafta Atlas’ın nezarete düştüğü sahneleri ile çok konuşulacak olan Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanında Irmak’ın Atlas’a yaptığı jest dikkat çekiyor. Peki, Kara Tahta dizisi 5. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Bir akran zorbalığından yola çıkarak hem toplumsal bir yarayı ekranlara taşıyan hem de seyircisine keyifli bir gençlik dizisi sunan Kara Tahta dizisi, sezonun sonuna doğru TRT1 ekranları aracılığıyla reyting yarışına girmiş bulunuyor. İstediği izlenme payına yavaş yavaş ulaşmayı başaran Kara Tahta dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kara Tahta Dizisi 5. Son Bölümde Ne Oldu?

Atlas ile Irmak’ın yüzleşmesi ile geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Kara Tahta dizisinin 5. bölümü, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü TRT izleyicisi ile buluştu. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 5. son bölümünde; öğrencisi için Irmak’tan vazgeçmek zorunda kalan Atlas, ona söyleyeceklerini söyleyemeden Yasemin’den gelen telefon ile Kartal’ı kurtarmaya koştu. Kendisinden Atlas’ın vazgeçtiğini düşünen Irmak, bıçaklanma olayını karşılaştığı kavga sayesinde öğrenirken; Bekir’den hesap sormak için harekete geçti. Bekir’e artık onunla evlenmeyeceğini ve kendi hayatını kurmak istediğini söyleyen Irmak, annesinden baskı yerken; önüne bakmaya ve babasının fırınını yeniden açmaya karar verdi. Bu sırada İskender’in şantajlarına mağdur kalan Bekir, bir yandan İskender’den bir yandan da Atlas’tan kurtulmak için düğmeye bastı. Atlas ile Irmak, Atlas’ın hamlesi ile arayı yumuşatırken, yarım kalan konuşma tamamlandı. Bu esnada adım adım işleyen Bekir’in planı, Atlas’ı tutuklanmaya kadar götürdü.

Kara Tahta Dizisi 6. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Irmak’ın Atlas’ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik ile izleyeceği Kara Tahta dizisinin 6. yeni bölümü, 18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 6. yeni bölüm fragmanına göreyse; kendisini nezarete Bekir’in attırdığından son derece emin olan Atlas, oyunu ortaya çıkarmak için harekete geçecek. Bu esnada Irmak’ın Atlas’a gönderdiği hediye Kara Tahta dizisi seyircisini bir hayli duygulandıracak. Merak ile takip edilen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

19 May 2022 - 07:35 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kardeşlerim 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? mask
Kardeşlerim Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kardeşlerim 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Yasak Elma 142. Bölüm Full İzle! 16 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma SON Bölüm İzle! mask
Yasak Elma 142. Bölüm Full İzle! 16 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma SON Bölüm İzle!
Kardeşlerim 52. Bölüm Full İzle? 14 Mayıs 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 52. Bölüm Full İzle? 14 Mayıs 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kardeşlerim 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? mask
Kardeşlerim Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kardeşlerim 3. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Yasak Elma 142. Bölüm Full İzle! 16 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma SON Bölüm İzle! mask
Yasak Elma 142. Bölüm Full İzle! 16 Mayıs Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma SON Bölüm İzle!
Kasaba Doktoru 6. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru SON Bölüm İzle! mask
Kasaba Doktoru 6. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Kasaba Doktoru SON Bölüm İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 107. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim, Nisa Mı, Berkan Mı, Seda Mı, Hikmet Mi, Ogeday Mı Elendi? Survivor Türkiye All Star 17 Mayıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Baba Dizisi 13. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisinde Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Önce Dilek, Şimdi Bu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; Yapımcı Sert Kayaya Çarptı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Önce Dilek, Şimdi Bu! Sosyal Medya Ayağa Kalktı; Yapımcı Sert Kayaya Çarptı!
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Kırmızılar İçerisinde Nefes Kesti! “Seni Gedelli’ye Böyle Almazlar!” Yatak Pozuyla Ateşleri Çağırdı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Kırmızılar İçerisinde Nefes Kesti! “Seni Gedelli’ye Böyle Almazlar!” Yatak Pozuyla Ateşleri Çağırdı!
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı… mask
Alparslan Büyük Selçuklu’dan Akça Hatun’un Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Fahriye Evcen Anlaşmayı Yırttı Attı; Sevenlerinin Gözleri Yaşlı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle! mask
Sadakatsiz 59. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Sadakatsiz Dizisi 59. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Sadakatsiz Son Bölüm Kesintisiz İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Kara Tahta Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 23. Bölümü 2022 Full İzle! 17 Mayıs 2022 Destan 23. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs 2022 Üç Kız Kardeş 12. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Full İzle! 17 Mayıs Evlilik Hakkında Her Şey 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL