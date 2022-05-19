- 19 May 2022 - 07:39

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Mayıs Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Annenin Sırrıdır Çocuk Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, heyecanlı sahneleri ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu hafta ekranlara gelecek olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümüne dair yayınlanmış olan fragman ve son bölüme ilişkin detaylar ise haberimizde...

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Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Bölüm 18 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının tek dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, ilgi uyandıran hikayesi ile seyircisini buluşturmayı sürdürüyor. Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Çınar göründüğü kadar masum kalamıyor! Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. son bölümde ne oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği senaryosunu Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz ikilisinin kaleme aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, yeni sezonun ilgi çeken hikâyelerinden biri olmayı başarmış bulunuyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker isimlerinin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, annelerin yaşamına ilişkin farklı bir bakış açısı ile seyirci karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilen Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.002da TV8 ekranlarında oluyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 6. Son Bölümde Ne Oldu?

TV8 ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk, seyirci karşısına en son 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 6. bölümü ile çıktı. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 6. son bölümünde; yapılan operasyonun sonuçsuz kalması Defne’yi bir hayli dağıtırken, Sadun ile Çınar arasındaki gerginliğin seviyesini de yükseltmeye başladı. İsteğine ulaşan Reha, parayı alırken, Meryem’i de iyice köşeye sıkıştırmak için yeni bir hamlesini devreye soktu. Bu esnada Ahmet’i kurtarmak için var gücüyle çalışan Sadun, yeni bir plan ile Meryem’in peşine düşme kararı aldı. Öte yandan Defne’yi kışkırtmaya devam Sedef, Çınar ile Defne’nin ilişkisine görünmez bir şekilde müdahil olmayı sürdürdü.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 7. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı 7. bölümü ile seyircisini buluşturacak. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 7. yeni bölüm fragmanına göreyse; Sedef’in Çınar’dan hamile olduğu ortaya çıkacak. Çınar, bu durumu Defne’den gizlemeye çalışacakken; Sedef, bu durumu Defne’nin öğrenmesi için harekete geçecek. Sadun’un Defne’yi korumak için Meryem’den yardım isteyeceği Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

19 May 2022 - 07:39 - Dizi Fragmanları

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