Bir Zamanlar Çukurova 137.  Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 137. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, şimdilerde 4. sezon yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Şu ana kadar 136 bölümü geride bırakan başarılı dizinin 137. ve yeni bölüm fragman görüntüleri heyecanı doruklara çıkardı. Sevilen dizide yine nefesleri kesen sahneler izleyicisi ile buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova’da, yeni bölümde neler oluyor? İşte detaylar...

ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan ve 4 sezondur Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova, her ne kadar son sezon öncesinde birçok kilit oyuncusuyla yollarını ayırmış olsa da dizi reytinglerdeki başarılı sonuçlarına kaldığı yerden devam etti. Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi, tarihi hikayesiyle bir dönem dizisi olarak dikkat çekerken, izleyiciler dizide aşk, dram ve aksiyon sahnelerini de bulabiliyor. Çok yönlü bir yapım olarak dikkat çeken dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Züleyha Birdenbire Ortadan Kayboluyor

TIMS&B Productions imzasıyla ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni bölümde yine milyonları ekran başına kilitleyen gelişmeler yaşanacak. Hamran’ın saldırılarından Abdülkadir’in yardımları sayesinde kurtulmayı başaran Hakan, Hamran ortadan kaybolup kaçtığı için yeni saldırılara karşı endişeli şekilde beklemektedir. Bu nedenle Hakan, Züleyha ile çocukları bu olası tehlikeden uzaklaştırmak adına acilen bir balayı düzenler. Hakan’ın endişesini fark eden Züleyha, onun kendisinden bir şeyler sakladığını anlar ve hiçbir şey söylemeden çocuklarla birlikte ortalıktan kaybolur.

Fikret Büyük Kararsızlık Yaşıyor

Hakan, Hamran’ı ararken Züleyha’nın birdenbire kaybolması ile şok yaşar ve Züleyha da Fikret’i arayıp yerini açıklar. Fikret ise ona büyük bir tehlikenin içinde olup olmadığını söyleme konusunda müthiş bir kararsızlık yaşar. Tüm bunlar yaşanırken Haminne’nin de sır gibi ortadan bir anda kaybolması konağın karışmasına neden olur. Züleyha bu tehlike girdabının içinden çıkabilecek mi, Fikret Züleyha’ya durumu anlatacak mı? Hakan, Hamran’ın yerini bulabilecek mi? Tüm soruların yanıtları yeni bölümde izleyicisi ile buluşacak.