- 21 May 2022 - 07:19

Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Emanet her yeni bölümü ile izleyicilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sizde sevilen dizi Emanet ile ilgili son bölüm fragmanını ve canlı yayın linkine ulaşmak istiyorsanız işte size detaylar…

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Emanet 19 Mayıs 2022 Kanal 7 İzlemek için TIKLAYINIZ

Kanal 7 ekranlarında günlük dizi olarak izleyici karşısına çıkan Emanet dizisi, hafta içi her gün 19.00’da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Sevilen dizi, yakaladığı büyük ilgi ile yolunda ilerlerken, izleyiciler yeni bölümlerde neler olacağını da merakla bekliyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu’nun aniden seti terk etmesi ile gündeme gelen dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan 384. ve yeni bölümünde yine heyecan yaratan gelişmeler yaşanacak. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

İlk kez 7 Eylül 2020 tarihinde Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan romantik ve dram türündeki Emanet dizisi, günlük bir dizi olarak hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Dizinin ana hikayesinde zengin ve karizmatik iş insanı Yaman Kırımlı ile masum ve oldukça mütevazı bir hayatı olan Seher Kerimoğlu’nun kesişen hayatları yer alıyor. Dizinin başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu isimleri bulunuyor. Şimdilerde 2. sezonu ile ekranlarda izleyicisi ile buluşan Emanet dizisinin 384. ve yeni bölümü bu akşam Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Seher Yeni Hayatında, Yeni İnsanlarla…

Dizinin yeni bölümünde Seher, yaşadığı büyük acılar ve yıkım sonrasında yeğeni Yusuf’u da yanına alarak, herkesten ve her şeyden uzak bir şekilde yeni bir hayat kurmak için yola çıkıyor. Seher’in kurmaya başladığı bu hayat, karşısına da yepyeni insanları çıkarıyor ve Seher, geçmişinin unutmak ve acılarının izlerini silmek için böylece bir fırsatla karşılaşıyor. Ancak diğer yandan abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher’i ve yeğenini kaybeden, hala ölüm kalım mücadelesinden kurtulamayan Yaman ise Seher ile Yusuf’un peşine düşüyor.

Yaman Tüm Zorlukları Aşacak…

Yaman, Seher ve Yusuf’u daha kolay bulabileceğini sanıyor ancak işler onun için giderek zorlaşıyor. Zira Seher ardında hiç bırakmadan kurduğu bu hayatta, Yusuf’la birlikte mütevazı bir yaşam sürüyor. Ancak Yaman, tüm zorluklara rağmen hiç beklenmedik bir anda Seher’in karşısına çıkıyor. Bu karşılaşma Seher için de Yaman için de hiç ama hiç kolay olmuyor…

de Yaman için de hiç ama hiç kolay olmuyor…

21 May 2022 - 07:19 - Magazin

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