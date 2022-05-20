Kasaba Doktoru 7. Bölüm Full İzle! 7.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kasaba doktoru Dizisi 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

ARC imzalı Kasaba Doktoru dizisinin ilk bölümü 8 Nisan 2022 tarihinde izleyici ile buluştu. TRT 1 ekranlarında Her Cuma saat 20.00'de yayınlanan dizi Güney Kore yapımı DR. Romantik dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Ozan Akbaba, Denizcan Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever oynuyor. Medikal, dram türündeki yapım mekan olarak İstanbulda geçiyor. Yönetmenliğini Arda Sarıgül, senaristliğini ise Barış Erdoğan ile İlker Arslan üstlendi.

Kasaba Doktoru 7. Bölümde Neler Oldu? Son Bölümü Fragmanı İzle…

Her hafta cuma akşamı saat 20:00 itibarıyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisi 20 Mayıs Cuma günü 7.bölüm fragmanı ile şaşırtıcı sahnelere konuk olacak. 7. Bölüm 1. fragmanında Bir önceki bölümde hastaneye getirilen hastaya yapılan ameliyat sonrasında felç kalır. Hakan'ın bu durumdaki ihmali araştırılmaya başlanır. Berk, Yalcina ameliyatla ilgili önemli bir detayı fark etmeden anlatır. Yalçın, Leyla'yı ve Hakan'ı soruşturmak için Uluçınar birisine bir müfettiş gönderir. Ömer bu durumdan Leyla'yı kurtarabilmek için bir hamlede bulunur. Ancak bu hamle Hakan'ın tüm planlarını altüst eder.

Kasaba Doktoru 7.Bölüm 2. Fragmanı İzle!

Kasaba doktoru 7.bölüm 2.fragmanında yer yerinden oynuyor. 20 Mayıs cuma akşamı saat 20.00'da yayınlanacak son bölümünde "Herkes birbirine görünmez bir bağ ile bağlı sanki hepimiz bu hastanede buluştuk" sözleriyle olaylı fragman başlıyor.

Leyla'nın ve Hakan'ın durumu zorlaşıyor. Hastaneye gelen müfettiş tüm planı alt üst eder. Hakan meslekten ayrılmak zorunda kalır. Leyla'yı hastaneden attırma planı devreye girer. Geçmişin izleri yeniden gün yüzüne çıkarılır. Leyla psikolojik olarak uygulanan bu araştırma sürecine dayanamaz ve en sonunda istifasını verir.

Kasaba Doktoru Konusu

Kasaba doktoru dizisi Güney Kore yapımı bir diziden uyarlanarak TRT 1 ekranlarında yerini buldu. Ömer isimli baş karakter babasını kaybettikten sonra doktor olma kararı veriyor. Oldukça yetenekli ve işinde başarılı olan Ömer kendince tüm hayatını kurtarılmaya bekleyen kişilere adıyor. İsmi bütün şehre yayılan cerrah Hakan'ın uzak bir köy kasabasındaki hastanede yolları kesişiyor ve aralarında bundan sonraki süreçte yaşanan konular dizinin içeriğini oluşturuyor. Kasaba doktoru dizisi ilk bölümü ile TRT 1 izleyicisi ile buluştu.

Tüm Bölümler

Kasaba doktoru dizisi 6.bölümü ile TRT 1 ekranlarında gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Son yayınlanan bölümden sonra 7.bölümü ile hayranlarıyla buluşacak. Heyecan ve aksiyon sahneleri ile dikkatlerini çeken Kasaba Doktoru dizisi 1.bölümde Ömer babasının vefatından hastaneye sorumlu tutuyor ve kendince bir hesap sorma sürecini başlatıyor.

Bölüm 2: Ömer'in hastaneden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Bölüm 3: Hakan hocanın planının işleyişi usta bir oyunculuk ile izleniyor.

Bölüm 4: Ömer özel Gümüşok hastanesinden gelen teklifi reddediyor.

Bölüm 5: Ömer ile Hakan arasında büyük bir kriz yaşanıyor.

Bölüm 6: Yalçın ve Hakan Hocanın ilişkisi kopma noktasına geliyor.