Arka Sokaklar 628. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 581. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 628. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
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Kanal D ekranlarında Cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Arka Sokaklar dizisi, yılların eskitemediği efsane olarak yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizide bugüne kadar birçok değişiklik yaşanmış olsa da güçlü kadrosu ve hikayesi ile dizi milyonları Cuma akşamları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizide yaşanan gelişmeler dizinin reytinglerde üst sıralarda yer almasının sağlarken, bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler de yine milyonların ağzını açık bırakacak. İşte detaylar…
İlk kez 2006 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi, ekranların en uzun soluklu dizisi olarak 16. sezonunda da yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizide şu ana kadar 627 bölüm geride bıraktı. Cuma akşamlarının bir efsanesi ve vazgeçilmezi olarak bu akşam 628. bölümüyle ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü’yü ve beraberinde ekiple birlikte izleyicileri de büyük bir sürpriz bekliyor.
Hüsnü’ye ve Ekibe Kötü Sürpriz
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu isimlerinin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde son olarak Ali’nin geri döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Alp Korkmaz’ın canlandırdığı “Ali” karakteri, 16. sezonun hemen başlarında bir saldırı sonucu şehit düşmüş ve hikayeden ayrılmıştı. Bu şok edici ayrılığın ardından dizinin yeni bölümünde de ayrılık sinyalleri gündeme gelmeye başladı. Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Hüsnü tutuklanıyor...
Hüsnü’nün Çaresizliği Herkesi Kahredecek
Arka Sokaklar dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Hüsnü tutuklanıyor. Uyuşturucu taciri, Hüsnü’nün Rehat’ı bacağından vurduğunun delili olarak videoda montaj ve sahtecilik yaparak o videoyu sosyal medyada yayınlatıyor. Videonun yayılması üzerine Hüsnü tutuklanarak cezaevine götürülüyor. Hüsnü’nün çaresiz anları en başta eşi Esra olmak üzere tüm yakınlarını derinden etkilerken, izleyicilerin de o anlarda hüzne boğulacağı biliniyor. Hüsnü cezaevinden çıkabilecek mi? Yeni bölümde neler olacak?
20 May 2022 - 15:26 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.