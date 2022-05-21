- 21 May 2022 - 07:17

Aziz Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 26. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Aziz Dizisi Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aziz Dizisi 20 Mayıs 2022 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

TV ekranlarında geçtiğimiz sezon diziler ve kanallar arasında büyük bir reyting rekabeti yaşandı. Pandemiden dolayı alınan kapanma kararları ile birlikte milyonlarca izleyici, ekranlara gelen dizilere odaklandı ve bu dönemde birçok dizi başarılı bir çıkış yakaladı. Bu çıkışların ardından yeni sezonda ne tür dizilerin izleyicilerle buluşacağı merakla beklenirken, geride kalan güçlü yapımları aratmayan ve birçoğundan daha güçlü olan diziler ekranlara gelmeye başladı. Bu yapımlar arasında yer alan ve güçlü bir çıkış yakalayan Aziz dizisi, 20 Mayıs 2022 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Show TV ekranlarında Cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Aziz dizisi, şimdilerde ilk sezon yeni bölümleriyle reytingleri sallıyor. Yaklaşan yaz dönemi ile birlikte sezon finali hazırlıklarına başlayan Aziz dizisi, Eylül 2021 döneminde ekranlara gelmeye başladı ve dizi şu ana kadar 25 bölümü geride bıraktı. Bu akşam 26. ve yeni bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini alacak olan başarılı dizide yine milyonları şok edecek gelişmeler yaşanacak. İzleyiciler, Aziz dizisinin yeni bölümünde hikayede yaşanacak olan bu gelişmeler karşısında donup kalacak…

Nigar Hala’dan Kafa Karıştıran Sözler…

Başrolünde Murat Yıldırım’ın yer aldığı Aziz dizisi, Eylül 2021’den bu yana Show TV ekranlarında Cuma akşamları izleyicisi ile buluşuyor. 1930’lu yıllarda, Türk – Fransız yönetimindeki Hatay’da yaşanan birtakım gelişmeleri ele alan dizi, dönem dizisi olarak dikkatleri çekerken, tarihi açıdan da merak uyandıran gelişmelerle reytinglerde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Nigar Hala’nın dile getirdikleri herkeste şok etkisi yaratıyor. Nigar Hala’nın sözleri, Efnan’ın hamile olup olmadığıyla ilgili kritik bir ipucunu gündeme getiriyor.

Aziz Vatanı İçin Ne Yapacak?

Dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan 26. bölümünde Efnan Hala “Aziz ile Efnan’ın bebekleri olacak galiba” sözlerini dile getiriyor. Bu sözler heyecan yaratsa da Efnan, hamile olmadığını dile getirerek duruma bir açıklık getiriyor. Nigar Hala ise Aziz’i, geceleri sık sık gidip eve dönmediği ve ailesini ihmal etmeye başladığı için uyarıyor. Ancak Aziz’in vatanı için üstlendiği zorlu görev karşısında neler yapacağı da merakla bekleniyor.

21 May 2022 - 07:17 - Dizi Fragmanları

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