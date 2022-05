Survivor All-Star 109. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Eleme Adayı Belli Oldu! Survivor 20 Mayıs 2022 109. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Kesintisiz İzle!

Survivor All Star, 20 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV 8 ekranlarında yeni bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Survivor All Star programında finale doğru adım adım yaklaşırken, yarışmacılar arasında artan gerginlik dikkatlerden kaçmıyor. Her bölümünde ayrı bir çarpıcı gelişmenin yaşandığı başarılı yarışma programı, bu akşam 109. ve yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ödül oyunları, dokunulmazlık oyunları ve eleme heyecanı ile reytingleri sallayan Survivor All Star yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar…

Haftanın ilk eleme adayı belli oldu: Berkan

Uzun yıllardır farklı yarışmacı kadroları, farklı formatlar ve farklı kanallarda Türkiye’de izleyicisi ile buluşan Survivor programı, Acun Ilıcalı’nın TV 8 kanalını satın alması ile birlikte 2014 yılında TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Şimdilerde 2022 sezonunda All Star kadrosuyla ekranlara gelen başarılı yarışma programında her bölümde heyecanın zirveye tırmandığı yarışmalar ve oyunlar ekranlara geliyor. Şu ana kadar 2022 sezonunda 108 bölümü geride bırakan Survivor All Star programında bu akşam da müthiş bir heyecan yaşanacak ve eleme adayları için son viraj dönülecek…

Survivor’da Bu Akşam Dokunulmazlık Heyecanı

Survivor All Star 2022’de 108 bölüm geride kaldı ve programın 109. ve yeni bölümü bu akşam TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Artık finale adım adım yaklaşan programda, şampiyonluk için canla başla mücadele eden yarışmacıların sinirleri de gerilmeye başladı. Bu nedenle programın her bölümünde yarışmacılar arasında beklenmedik tartışmalar ve hatta kavgalar cereyan etmeye başladı. Milyonları ekran başına kilitleyen, reyting rekortmeni başarılı programda bu akşam neler olacak? Sevilen programda yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık için karşı karşıya gelecek…

Tansiyon Yükselecek, Yarışmayı Kim Kazanacak?

Survivor All Star programı, geçtiğimiz sezon kadar olmasa da aşk dedikoduları ve iddialarıyla da sık sık gündeme gelir oldu. Yarışma heyecanının yanında adadan yükselen aşk dedikoduları da izleyicilerin dikkatini çekerken, bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde tüm dikkatler dokunulmazlığı hangi takımın alacağına olacak. Survivor All Star’da bu akşam dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanacak. Tansiyonun yüksek olacağı anlarda kazanan taraf eleme potasına aday göndermeyecek.