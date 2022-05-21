- 21 May 2022 - 09:37

Teşkilat Dizisi 47.Bölüm Full İzle! 22 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının ses getiren yeni dizisi Teşkilat pazar akşamı ekranlarda olacak. Teşkilat 47. bölüm kesintisiz full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı.

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Teşkilat Dizisi 47. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1'de 47.bölümü ile ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisinin son bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümünü 7 Mart 2021 tarihinde izleyici ile buluşturan TRT 1 her Pazar saat 20:00'de teşkilat dizisini tüm sevenleri ile buluşturuyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Gürkan Uygun, Deniz Baysal Yurtçunun paylaştığı Teşkilat dizisi özel bir timin hayatını anlatıyor.

Teşkilat Son Bölüm Full İzle!

Teşkilat dizisi son bölümde neler yaşandı? Ekipte büyük bir kaybın acısı yaşanıyor. Bu intikam duygusunu körüklüyor. Hakkı dayının ölmesine neden olan kişinin peşine düşüldü. Ekip bombayı koyan katili bulmanın yollarını arıyor. Şirkette olmaktan çıkan Yıldırım herkesin karşısına dikilerek hesap sormaya kalkışır fakat Yıldırım'ın ölüm fermanı çoktan hazırlanmıştır.

Teşkilat 47.Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Teşkilat dizisi 47.bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldırım sonunda pes edip polise teslim oluyor. Zehra ve Serdar arasındaki ilişki daha da kuvvetleniyor. 47.bölüm fragmanında çarpıcı sahneler gündeme geldi. Ekip Yıldırım'dan hesap sormak isterken kendi kendine gelip teslim oluyor. İhanet ettiği Türk topraklarına geri dönebilmek için harekete geçen Yıldırım çok konuşulacak. Yıldırım'ın kafasına çuval geçiren Halit Başkan: “Şu bayrak için kan döken şerefli insanlar rahat uyusun diye seni geberteceğim” diyor. Nefes kesen bölüm herkes için büyük bir merak konusu oldu.

Teşkilat Dizisinin Konusu Neydi?

Teşkilat dizisi ilk bölümünü 7 Mart 2021 yılında yayınladı. Milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin iş ve özel hayatının konu edildiği dram ve aksiyon temalı bir Türk dizisidir. Dizinin konusu ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçen kalabalıklar içerisinde görünmez olan bir grup gencin, yeraltına inen 7 vatan sevdalısının hikayesi anlatılıyor. 2 sezondan oluşan dizi 2.sezonunun sonuna yaklaşıyor. 46. bölümü ile heyecanları dorukta bırakan dizi 47. bölümü ile ekrana gelecek. Yapımcılığını Burak Sağyaşar ve Timur Savcı'nın üstlendiği dizinin mekanı Ankara olarak seçildi.

 

21 May 2022 - 09:37 - Dizi Fragmanları

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