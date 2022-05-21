- 21 May 2022 - 09:39

Survivor 110. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 21 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Survivor Türkiye All Star Türkiye 21 Mayıs 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Acun Ilıcalının moderatörlerini yaptığı her akşam TV8 ekranlarında yayına gelen Survivor heyecan dolu son bölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Haftanın ilk dokunulmazlığı bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde 109.bölümü ile ekranlara gelecek. Bununla beraber ilk eleme adayı da belli olacak. Survivor'da heyecan bu hafta da yerini koruyor. 20 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan 1.dokunulmazlık oyununda nefesler kesildi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ünlüler oldu. Gönüllüler takımı konseyde eleme potasında isim yazmak için bir araya toplandı. Survivor'da ilk eleme adayı gönüllüler takımından Berkan seçildi.

Survivor All Star 110. Bölüm Fragmanı İzle! Son Bölüm İzle

Survivor 21 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta Çarşamba günü yayınlanan Survivor'ın son bölümüne dair fragman paylaşımı yapıldı. 109.bölüme ait fragmanda kıyasıya mücadele ve parkurlardaki yarışma nefes kesti.

Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 109.bölümün fragmanında Evrimin sert sözleri fragmana damgasını vuruyor. “3.kez Survivor'a geliyor. Böyle bir soruyu sorma hakkını kendinde görüyor” diyerek kimden bahsediyordu.

Haftanın dokunulmazlık yarışmasındaki 1.oyunu su parkında başlıyor. Berkan ile Evrim arasındaki diyalog oldukça şaşırtıcıydı.

Berkan: Sakİn olur musun biraz?

Evrim: Arkadaşım demin olaylar çıktı.

Berkan: Arkadaşım yok. Bir Şeyi çözmeye çalışıyoruz burada

Survivor All Star İzle

Semadan beklenmeyen çıkış "Batuhan boş konuşuyorsun'. Evrim ile Sema arasindaki gergin sahneler yarışmanın yeni yayınlanan fragmanında olay oldu. Oyun parkuru tamamlandıktan sonra Acun Ilıcalı moderatörlüğünde ada konseyi yeniden bir araya geldi.

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor adasında mavi ve kırmızı takımlar zorlu parkurları bitirerek Cuma günü büyük bir karşılaşma sergiledi. Kazanan takım ise özel bir jet turu ile şehir gezintisi, şelale gezisi ve malikane etkinliklerine sahip olabilecek ve konaklama ödülü kazanacaktı. Bir anda Barış yere yığıldı. Survivor'da heyecanlı dakikalar seyirciye ekrana kitledi.

Evrimle Barış parkura çıktıklarında barışı bir anda arı soktu. Barış, Evrimin gerisinde kaldı. Daha sonra Barış mücadelede dengeyi sağlayabildi. Berkan'ın atışı ile birlikte kırmızı takım 1-6 yarışmayı kazandı. Özel jet turu, şelale gezisi, şehir turu ve malikane etkinlikleri ile konaklama ödülünü alarak haftaya enerjik başlayacak moral ve motivasyonu elde etti. Survivor ödül oyununda ilk mücadeleyi Yasin'in atışı ile mavi takım kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanındaki ikili tartışmalar büyük olay olacak.

21 May 2022 - 09:39 - Dizi Fragmanları

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