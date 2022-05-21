- 21 May 2022 - 17:24

Kardeşlerim 53. Bölüm Full İzle? 21 Mayıs 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 53. bölüm full izleme linkine ve 53. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 53. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarında şimdilerde 2. sezon yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi, bu akşam ekranlara gelecek olan 53. ve yeni bölümüyle yine reytingleri kasıp kavuracak. Geçtiğimiz yıl Şubat ayı itibariyle ATV ekranlarında Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya başlayan başarılı dizi, ilk sezonunda başarılı reyting sonuçları alarak dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu başarısını koruyan Kardeşlerim dizisi, bu akşam 53. ve yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde yine yürekleri yakan sahnelerle birlikte büyük merak uyandıracak gelişmeler de yer alacak. İşte detaylar…

Kardeşlerim dizisi ilk olarak Şubat 2021 döneminde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladı. Söz konusu döneme kadar ATV’de Cumartesi akşamları, milyonları ekran başına kilitleyen başarılı bilgi yarışması programı olan Kim Milyoner Olmak İster yer alıyordu. Ancak Kardeşlerim dizisi bu programı Pazar gününe aldırarak güçlü bir yapım olduğunu baştan kanıtladı. Ardından beklendiği gibi güçlü bir giriş yaparak reytingleri sallayan Kardeşlerim dizisi, şu ana kadar 2 sezonda 52 bölümü geride bıraktı. Kardeşlerim dizisi 53. ve yeni bölümde neler olacak?

Akif’ten Hiç Beklenmedik Karar!

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete isimlerinin yer aldığı Kardeşlerim dizisi dram, aşk ve gençlik türlerinde ekranlara geliyor. Her bölümünde ayrı heyecanlara sahne olan dizi, daha çok dramatik yapısıyla dikkat çekiyor. 21 Mayıs Cuma akşamında ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde bomba gibi gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Eren kardeşler, Sevgi Teyze’nin parasını tekrar yerine koyabilmek için üstün bir çabayla yola koyulurken, Akif de içinde kaldığı bataklıktan kurtulmak için Ataman Koleji ile ilgili beklenmedik bir karar alacak.

Şengül’ü Mutsuz Günler Bekliyor

Diğer yandan Kardeşlerim dizisi 53. bölümde Orhan ve Şengül cephesinde ise yaşanan gerginlikler, Şengül’ün mutsuz günler geçirmeye başlamasına neden olacak. Diğer yandan Berk ve Doruk ise kızlarla beklenmedik bir iddiaya girerken, çocuklara artık kendisini sevdirmeye başlayan Sevgi Teyze ise kümeste kalmak için gösterdiği çabayla herkesi şaşırtacak. Dizinin yeni bölümü ortalığı sallayacak!

21 May 2022 - 17:24 - Dizi Fragmanları

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