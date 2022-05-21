Gönül Dağı Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 21 Mayıs 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 64. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile Cumartesi akşamları buluşan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz sezon TV ekranlarında her ne kadar birbirinden güçlü birçok proje varsa da elde ettiği başarıyla dikkatleri çekti. Reytinglerde beklenmedik bir çıkış yakaladıktan sonra bu başarısını koruyan Gönül Dağı dizisi, samimi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sağladığı bu popülarite sayesinde ekranların en sevilen yapımlarından biri haline geldi. Başarılı dizi şimdilerde 2. sezon yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken, dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan 64. ve yeni bölüm detayları da ortaya çıktı. İşte o detaylar…

İlk kez Ekim 2020’de izleyici karşısına çıkmaya başlayan Gönül Dağı dizisi, “Bozkırda bir Anadolu Masalı” sloganı ile geniş kitlelere ulaştı. Çekimleri Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yapılan Gönül Dağı dizisi, diğer birçok diziden özellikle de hikayesi ve karakterlerindeki samimiyet derecesi ile sıyrıldı. Gerçekçi hikayeleriyle izleyicileri etkilemeyi başaran dizide görülen hakiki arkadaşlıklar ve hakiki aşk ilişkileri izleyicileri derinden etkilemeyi başarırken, Gönül Dağı dizisi de bu serüvende reytinglerde üst üste rekor sonuçlar almayı başardı. Dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Gönül Dağı 64. Bölümde Ne Olacak?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Nazlı Pınar Kaya isimlerinin yer aldığı Gönül Dağı dizisi dram, aşk, aile ve komedi türlerinde, hayatın içinden hikayelerle izleyici karşısına çıkıyor. Şimdilerde 2. sezon yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi, bu akşam 64. ve yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizinin bu akşam ekranlara gelecek olan bölümüne Taner’in, babasının yaşadığını öğrenmesi damgasını vuracak.

Taner ve Zahide Gerçekle Yüzleşecek

Geçtiğimiz bölümlerde Taner, İlhami’den babasının en son Almanya’nın Köln kentinde yaşadığı bilgisini almıştı. Kafasında soru işaretleri oluşan Taner yine de bir türlü ikna olamıyordu. Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Taner ve Zahide, yıllardır özlemle andıkları babalarının yaşadığını öğrenecek. Taner ve Zahide’nin gerçekle yüzleşme anları yürekleri parçalayacak…