Yargı Dizisi 33. Bölüm Full İzle! 22 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 33. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Yargı dizisi, son yılların en güçlü ve en çarpıcı yapımlarından biri olmayı başardı. Sevilen dizi, hikayesinde tahmin etmesi güç gelişmelerle her bölümünde izleyicileri merak içinde bırakırken, dizinin oyuncu kadrosu da milyonların dikkatini çekmeyi başardı. Sevilen dizi şu ana kadar 32 bölümü geride bıraktı ve dizinin 33. ve yeni bölümü 22 Mayıs Pazar akşamında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Sezon finali hazırlıkları yapan Yargı dizisinin yeni bölümünde ipler inceldiği yerden kopmaya başlayacak! İşte detaylar…

Yargı dizisi Eylül 2021 tarihinden bu yana Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisi ile buluşuyor ve sevilen dizi ilk sezonunda şu ana kadar 32 bölümü geride bıraktı. Her bölümü ile reytingleri sallamayı başaran Yargı dizisinin 33. ve yeni bölümü de 22 Mayıs Pazar akşamında ekranlara gelecek. Tanıtım görüntüleri yayınlanan yeni bölümde Yargı dizisinde iplerin inceldiği yerden kopmaya başlayacağı ve hikayede beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı görülüyor. Her bölümünde milyonları merakta bırakmayı başaran dizinin yine tahminlerden uzak gelişmelere sahne olması bekleniyor.

Ilgaz ve Ceylin’de Umut Hala Var!

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz ikilisinin yer aldığı Yargı dizisi aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türlerinde ekranlara geliyor. İlk sezonunda şu ana kadar 32 bölümü geride bırakan Yargı dizisinin 33. ve yeni bölümü yarın akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm tanıtım görüntülerine bakıldığında, Ilgaz ile Ceylin’in yeniden sıcak diyaloglar kurmaya başladıkları ve yeni bir umudun doğabileceği görülüyor. Öte yandan Yeşim’in hain planları ise dizide tempoyu artıracağa benziyor…

“Biri Daha Ölecek…”

Yargı dizisinin 22 Mayıs Pazar akşamında ekranlara gelecek olan 33. ve yeni bölümünde Ilgaz ile Ceylin’in yeniden sıcak bir diyalog kurması, yeni umutların yeşerdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan Yeşim’in hain planlarını devreye sokacağı ve iplerin artık kopmaya başlayacağı da anlaşılıyor. Ceylin için tehdit olmaya devam eden Yeşim’in, iki gün süre verip yoksa bir kişinin daha öleceğini söylemesi üzerine dizide neler olacağı da büyük merak uyandırıyor…