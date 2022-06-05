- 05 Haz 2022 - 20:52

Yargı Dizisi 34. Bölüm (FİNAL) Full İzle! 29 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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Yargı Dizisi 34. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

29 Mayıs 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Nefes kesen hikayesinde sezon finaline gelmiş olan Yargı dizisi, kısa bir mola için bugün seyircisine geçici bir veda ediyor. Yeni sezon onayını almayı başarmış olan Yargı dizisinin sezon finaline damga vuran ise, Ilgaz ile Ceylin’in başına gelecekler oluyor. Peki, Yargı dizisi 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 33. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Aile ile adalet kavramı arasına aşkları sıkışıp kalmış olan Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin’in hikayesini konu alan Yargı dizisi, aynı zamanda sırlar ile dolu cinayetleri de aydınlatmaya devam ediyor. Yeni bir sır ile bu sezonu noktalayıp, yaz tatiline çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Yargı Dizisi 33. Bölümde Neler Oldu?

Ay Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkan Yargı dizisinin 33. bölümü, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yargı dizisinin yayınlanan 33. son bölümünde; boşanmadan sonra duygusal olarak bir çöküş dönemine giren Ilgaz ve Ceylin, peşinden gitmek zorunda oldukları Yeşim davası için yeniden bir araya gelince gerilim ve hüzün birden arttı. Ceylin, Yekta’yı bitirmek için planlarına tam gaz devam ederken; Ceylin’e yardım eden isimler, Yekta’nın hiç tahmin etmediği isimler oldu. Yekta, Serdar’ı Zafer davasından kurtardığı için son derece kazanmış hissederken; gözden çıkarıldığını öğrenen Cüneyt’in Ceylin ile yapmak için ikna olduğu iş birliği tüm dengeleri değiştirdi. Herkesin fark etmediği bir detayı fark eden Ilgaz ise, Zafer davasında sona yaklaştı.

Yargı Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tüm sırların açığa çıkacağı Yargı dizisinin 34. bölümü, 29 Mayıs 2022 Pazar günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Yargı dizisinin 34. bölümü fragmanına göreyse; Yekta, gerçek suçluyu saklamak için olayları karıştırmaya devam edecekken, Ilgaz ve Ceylin’in girişimleri ile gerçek suçlunun kimliği ortaya çıkacak. Ani bir karar ile Ilgaz ve Ceylin yeniden evlenmeye karar verecekken; Ceylin’i bekleyen bir tuzak, her şeyi yeniden değiştirecek. Nefes kesecek olan Yargı dizisinin sezon finali, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

05 Haz 2022 - 20:52 - Dizi Fragmanları

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