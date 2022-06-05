Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 48. Bölüm (FİNAL) Full İzle! 29 Mayıs 2022 Teşkilat Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 48. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Aksiyon dolu sahneleri ile bir sezonu daha bitirmeye hazırlanan Teşkilat dizisi, bu akşam sezon finali ile seyircisini buluşturuyor. İlgiyle takip edilen Teşkilat dizisinin sezon finali fragmanına göreyse, Yıldırım ve Serdar’ı hiç tahmin edilmeyen bir son bekliyor. Peki, Teşkilat dizisi 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 47. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Kurulan özel bir ekibin vatanı için verdiği mücadeleyi ve gerçekleştirdiği kahramanlıkları konu alan Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile bir sezonunun daha sonuna yaklaşıyor. Bir süredir Yıldırım’ın peşinde olan ekibin Yıldırım’ı ele geçirmesiyle birlikte Şirket’i bitirmek için bir fırsat yakalamasını ekranlara getirecek olan Teşkilat dizisinin sezon finali bölümü ise, bu pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Teşkilat Dizisi 47. Bölümde Neler Yaşandı?

Sezon finaline bir kala seyirci karşısına çıkan Teşkilat dizisinin 47. bölümü, 22 Mayıs 2022 Pazar günü TRT1 ekranlarından yayınlandı. Teşkilat dizisinin yayınlanan 47. son bölümünde; Şirket, Yıldırım’ın başarısız olması ile birlikte onu iyice gözden çıkardı. Bu durum ekibin işine yararken; Yıldırım, tedirgin etmeye başladı. Bu tedirginliğin sonunda teslim olmaya karar veren Yıldırım, kendisini korumak için polise teslim oldu. Türkiye’ye getirilen Yıldırım, Şirket’in tüm sırlarına karşılık kendi yaşamını isterken; Halit Başkan, ekibi de toplayarak konuyla ilgili bir karar vermek için harekete geçti. Yıldırım’ın bu teklifinin ardından verdiği bilgi ve belgeler ise, Türkiye’de ve Orta Doğu’da tüm dengeleri bir kez daha değiştirdi.

Teşkilat Dizisi 48. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Görkemli bir ara veda yapmaya hazırlanan Teşkilat dizisi, 29 Mayıs 2022 Pazar günü 48. bölümü ile sezon finaline çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 48. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yıldırım’dan öğrenilen bilgiler sonrası Şirket’e gerçekleşecek büyük bir operasyon için düğmeye basacak. Şirket’i bitirmek için kendisini bir kez daha tehlikeye atacak olan ekibin kayıplar verip vermeyeceği merak ile beklenirken; bu görev esnasında Serdar ile Zehra arasındaki yakınlaşmanın artması herkesin dikkatini çekecek. Merak ile beklenilen Teşkilat dizisinin sezon finali, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.