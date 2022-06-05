Camdaki Kız 45. Bölüm Full İzle! 2 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

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Nalan ile Hayri ilişkisindeki gelişmeler ile seyircisini bir hayli meraklandırmaya başlamış olan Camdaki Kız dizisi, sezon finaline yaklaşırken, hikayesindeki gizemi de yavaş yavaş çözmeye başlıyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, sezon finaline ilişkin önemli ipuçları veriyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 44. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Burcu Biricik’in canlandırdığı Nalan karakterinin yaşamına ve çocukluk travmalarına ışık tutan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 44. Bölümde Neler Yaşandı?

Feride’nin ona söylediği yalanı öğrenen Nalan’ın yıkılmasını ekranlara getiren Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 26 Haziran 2022 Perşembe günü 44. son bölümü ile aldı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 44. son bölümünde; Nalan’ın öğrendiği gerçekler, kendisine ağır germeye başladı. Feride’ye artık karşı çıkmaya ve kendi olmaya karar veren Nalan, Feride’nin Koroğlu Konağı’ndan ayrılacak olmasını bile önemsemedi. Hayri ile gitgide daha da yakınlaşmaya başlayan Nalan, Hayri’nin köye döneceğini öğrenmesiyle birlikte daha da zor günler yaşamaya başladı. Muzo’nun başa geçmesinden rahatsız olan Selen, Cavit ile kendi işini kurmak için harekete geçerken; Gülcihan, Pervin'in gerçekte kim olduğunu bilmeye itiraf etmeye karar verdi.

Camdaki Kız Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hayri’nin Nalan’ın ayrılığına dayanamayıp geri döneceği Camdaki Kız dizisinin 45. bölümü, 2 Haziran 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 45. yeni bölüm fragmanına göreyse; Nalan için geri dönen Hayri, bu kez Nalan’ın kendisini kıskanmaya başladığını fark edecek. Cana’nın hamileliği Koroğlu Konağı’nı karıştırırken; Feride’nin yeni planı, kimsenin beklemediği sonuçlar doğuracak. Sezon finaline bir adım daha yaklaşacak olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.