- 05 Haz 2022 - 20:50

Survivor All-Star 124. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 4 Haziran 2022 123. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın fenomen programı Survivor, 2022 sezonunda All Star konsepti ile devam ediyor. Türkiye’de yayınlanmaya devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen çekimler, giderek finale yaklaşıyor. Yeni bölümleriyle ekranlara gelmekte olan Survivor All Star’a ait canlı yayın linki ve son bölüm fragmanı haberimizde.

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Survivor All Star, 4 Haziran 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Nefesleri tutturan bir ödül oyunu ile seyircisinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışmasında haftanın elenen ismi belli olmuş bulunuyor. Peki, Survivor All-Star 2022 123. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 122. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

POTAYA GİREN İSİM BELLİ OLDU! Hikmet ve Evrim Oldu.

Merak ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışması, haftanın 6 günü boyunca TV8 ekranlarındaki yerini almayı sürdürüyor. Çarşamba hariç her gün TV8 ekranları aracılığıyla saat 20.00’da seyirci karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışması, şampiyonuna da adım adım yaklaşmaya devam ediyor.

Survivor All-Star 2022 122. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 2 Haziran 2022 Perşembe günü alan Survivor All Star 2022 yarışması, 122. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 122. son bölümünde; Sema’nın elenmesinin ardından takımlar yeniden karıldı. Son takım değişikliği ile birlikte kırmızı takımda; Batuhan, Anıl, Evrim, Nisa ve Adem isimli yer aldı. Mavi takımın yeni versiyonunda ise; Ogeday, Berkan, Nagihan, Ayşe, Hikmet ve Atakan isimleri bulundu. Yeni takımlar ilk kez ödül oyunu ile seyirci karşısına çıkarken; ödül oyununun galibi kırmızı yani ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı kazandıkları ödül oyununun sonunda leziz bir yemek ve müzik keyfi kazandı. Ardından oynanan Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunları yarışmacılara keyifli anlar yaşattı.

Survivor All-Star 2022 123. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, 3 Haziran 2022 Cuma günü 123. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 123. yeni bölüm fragmanına göre; haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi merakla beklenirken, güne Adem ile Hikmet arasındaki tartışma damga vuracak. Haftanın ilk eleme adayının da belli olacağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

05 Haz 2022 - 20:50 - Dizi Fragmanları

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