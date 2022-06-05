Kasaba Doktoru 9. Bölüm Full İzle! 3 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 8. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
Kasaba doktoru Dizisi 9. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.
Hakan ile Ömer’in hikayesinde önemli bir dönemece gelmiş olan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümlerini yayınlamayı sürdürüyor. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, Hakan’ı yeni bir tuzağın daha beklediğini gösteriyor! Peki, Kasaba Doktoru dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…
Doktorların özel ve iş yaşamını konu alan hikayesi ile sezona hızlı bir giriş yapmış olan Kasaba Doktoru dizisi, yavaş yavaş sezon finaline yaklaşıyor. Yeni bölümlerini her cuma TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkaran Kasaba Doktoru dizisi, saatler 20.00’ı gösterdiğinde başlıyor.
Kasaba Doktoru Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?
TRT1 ekranlarındaki yerini en son 27 Mayıs 2022 Cuma günü alan ekranların yeni gözdesi Kasaba Doktoru dizisi, 8. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yalçın’ın kurduğu tuzak sonrası Uluçınar hastanesine gelen müfettiş, Hakan’ın ameliyata girmesini yasakladı. Tüm yasakları bir hastası için delen Hakan, meslekten men edilme ile karşı karşıya kalırken; bölgede gerçekleşen bir zincirleme trafik kazası, Hakan’ın alacağı cezaya rağmen doktorluğa devam etmesine neden oldu. Yalçın bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçerken; Hakan, karşı hamle ile Yalçın’ı savuşturdu. Hakan’ın mesleğe dönmeyi başarması Yalçın’ı deliye döndürürken; Bülent ve Berk’in beceriksizlikleri ise, Yalçın’ı iyice çıkmaza soktu. Öte yandan Ömer, annesine ilişkin gerçeklere bir bir ulaşmaya başladı.
Kasaba Doktoru Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Yalçın ile Hakan arasındaki savaşın büyüyeceği Kasaba Doktoru dizisi 9. bölümü, 3 Haziran 2022 Cuma günü TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanına göre; Erol’un fenalaşmasıyla birlikte Hakan, ameliyatı öne çekmek için harekete geçecek. Yalçın, Ömer’i annesi ile Hakan arasında bir seçim yapmaya zorlarken; Ömer’in verdiği bir karar Hakan ile karşı karşıya kalmasına neden olacak. Yalçın’ın planını terse çevirecek bir hamle yapacak olan Hakan ile seyirci karşısına çıkacak olan Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.
05 Haz 2022 - 20:51 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.