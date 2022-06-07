Yasak Elma 145. Bölüm Full İzle! 6 Haziran Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 145. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Doğan ile Çağatay arasındaki savaşta yeni bir cephe açılacak olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saatler 20.00’ı gösterdiğinde FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 144. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Beşinci sezonunun sonuna yaklaşan Yasak Elma dizisi, başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise, pazartesi günleri saat 20.00’da FOX TV aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Yasak Elma 145. Bölüm Neler Olacak!

Handan’ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender’i şaşkına çevirir. Handan bundan sonra Yıldız ve Ender’e kök söktürmeye kararlıdır. Çağatay olan bitenin arkasında Doğan’ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

Yasak Elma Dizisi 144. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümünde ortaya koyduğu entrikalar ile nefesleri adeta kesen Yasak Elma dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü 144. bölümü ile aldı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 144. son bölümünde; Ende ve Yıldız, Handa ile Feedo’ya kurduğu tuzağın işlemeye başladığını düşünmeye devam etti. Handan ise hem Ender’e hem de Yıldız’a ayrı ayrı iki tuzak kurdu. Halitcan’ı kullanarak Yıldız ile Çağatay’ı sürekli olarak bir araya getiren Handan, Doğan’ın hedefine Çağatay’ı sokarken; Feedo’nun dolandırıcı olduğunu Kumru’nun öğrenmesini sağlayarak, planının ikinci adımına geçti. Tüm bu yaşananların yanı sıra Sedayi ile Çağatay’ın Doğan’a kurduğu yeni tuzak ise, sonuç vermek üzereydi. Öte yandan Ekin’in geceleri kaybolmaya başlaması Kumru’nun dikkatini çeker hale geldi.

Yasak Elma Dizisi 145. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merakla beklenen sezon finaline bir adım daha yaklaşmak için geri sayıma geçmiş olan Yasak Elma dizisi, Haziran 2022 Pazartesi günü 145. bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 145. yeni bölüm fragmanına göreyse; Doğan’ın Çağatay ile Sedayi’ye oynadığı oyun ortaya çıkıyor. Verilen bir davette herkesin için de Sedayi’nin teyzesi tarafından itiraf edilecek kurmaca ile Yıldız ve annesi Asuman da her şeyden haberdar oluyor. Doğan’ın Çağatay’a karşı yapacağı karşı hamlenin merakla bekleneceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da başlıyor.