- 07 Haz 2022 - 23:06

Destan Dizisi 26. Bölümü 2022 Full İzle! 7 Haziran 2022 Destan 26. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV Ekranlarının bomba dizilerinden olan Destan Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Tarihi bir serüveni anlatan Destan dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Destan 26. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

İlk sezonun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, reytinglerdeki yerini korumayı başaran Destan dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Destan dizisinin yeni bölüm fragmanı ise, Akkız’ın bir kez daha tehlikede olduğunu gösteriyor. Peki, Destan dizisi 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 25. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Birkaç efsanenin birleştirilmesinin ardından senaryolaştırılmış olan Destan dizisi, tarihi kurgu hikayesiyle yayına başladığı kasım ayından bu yana büyük bir yankı uyandırıyor. Hem Türklerin bağımsızlık için verdiği mücadeleleri hem de Akkız ile Batuga’nın masalsı aşkını konu alan Destan dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Destan Dizisi 25. Son Bölümde Neler Oldu?

Ekranların efsanevi yapımları arasında gösterilen Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 31 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 25. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 25. son bölümünde; Arçuray'ın görevlendirmesi ile tacı saklamak için yola koyulan Batuga ve Akkız, Ulu Kam Esrigün'e ulaşmak üzere yeni bir maceraya atıldı. Ulu Kam Esrigün tarafından kuşakları birbirine bağlanan Akkız ve Batuga kendilerine verilen müjde ile birlikte aşklarını ilan etti. Uzunca süredir Gök Saray’ı ele geçirmek için pusu kuran İtbaraklar Gök Saray'a gizlice girmeyi başarırken; Obar’ın Gök Saray’ı zehirlemesi hanedanlığı tehlikeye soktu. İtbaraklar’a karşı savaşmak için harekete geçen Akkız ve Batuga, Batuga’nın çift başlı kurtmuş imajını verirken; bir yandan da Gök Orda'yı eski gücüne kavuşturmanın ve zehirlenenleri iyileştirmenin peşine düştü.

Destan Dizisi 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı sahneleri ile ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Destan dizisi, 7 Haziran 2022 Salı günü 26. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Destan dizisinin yayınlanan 26. yeni bölüm fragmanına göre; zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya’nın hayatı Ulu Kam Arçuray’ın ellerinde olacak. Ulu Kam Arçuray, elinden geleni yapacakken zehri veren Obar’ın peşine düşüp panzehri almak ise Akkız ve Batuga’ya düşecek. Akkız’ın çift başlı kurt olarak Obar’ın karşısına geçeceği sahneleriyle nefes kesecek olan Destan dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

07 Haz 2022 - 23:06 - Dizi Fragmanları

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