Üç Kız Kardeş Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 7 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 15. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…
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Ekranların fenomeni Üç Kız Kardeş dizisi, bugün Türkan ve Somer arasındaki ilişkiye bambaşka bir çerçeveden bakmaya hazırlanıyor! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 14. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…
Her geçen gün izlenme rekorunu yenileyen Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleri ve uyarlama hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İclal Aydın’ın aynı isimli çok okunan romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarından başlıyor.
Üç Kız Kardeş Dizisi 14. Son Bölümde Neler Oldu?
Kanal D ekranlarının fenomen hikayeleri arasındaki yerini alan Üç Kız Kardeş dizisi, seyircisi ile en son 31 Mayıs 2022 Salı günü yayınladığı 14. bölümü ile buluştu. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 14. son bölümünde; Türkan’ı tuzağına çekmeyi başaran Mine, Ferit ile onun barda yalnızmış gibi fotoğraflanmasını sağladı. Bu fotoğrafın gazetelere düşmesiyle birlikte zor anlar yaşamaya başlayan Türkan, Mine’den yalnız olmadığını itiraf etmesini beklerken; Mine, bebeği için yanında olduğunu kimseye söylememesi gerektiğine Türkan’ı ikna etti. Ferit’i dövmek için harekete geçen Somer, genç adamı hastanelik ederken; ardından soluğu Türkan’ın yanında aldı. Somer, Türkan’ı kendisini aldatmak ile suçlarken; Rüçhan ise Nesrin ile bu kez kızının “ahlakı” üzerinden karşı karşıya geldi. Olan bitenlerden bir hayli etkilenen Türkan, adım adım intihara sürüklenirken; Somer’in intihar mektubunu bulması, her şeyi değiştirdi.
Üç Kız Kardeş Dizisi 15. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Adım adım ekranlara ara vermeye yaklaşan Üç Kız Kardeş dizisi, 7 Haziran 2022 Salı günü, yani bugün 15. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 15. yeni bölüm fragmanına göreyse, Türkan’ı intiharın ucundan döndüren Somer, ona aşık olduğunu bir kez daha fark edecek. İntiharın gölgesindeki kavuşma Türkan ve Somer’i daha da yakınlaştıracakken; Türkan ve Somer arasındaki bu yakınlaşma Rüçhan ve Mine’yi çileden çıkaracak. Türkan’ın Rüçhan’ın karşısında geri adım atmayı bırakacağı Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.
07 Haz 2022 - 23:05 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.