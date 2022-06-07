Senden Daha Güzel Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 7 Haziran Senden Daha Güzel 1. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Senden Daha Güzel 1. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların yavaş yavaş yaz dizileriyle sarılmaya başlandığı şu günlerde bir yeni dizi haberi daha FOX TV ekranlarından geliyor. Seyirci karşısına bugün çıkmaya başlayacak olan Senden Daha Güzel dizisi, ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel dizisi 1. son bölümde neler olacak? İşte, tüm detaylar…

Bir sezonun daha sonuna gelmiş olan televizyon ekranlarında sevilen sezon finalleri, birer birer sezon finallerini gerçekleştirirken; yerlerini de yaz dizilerine bırakıyor. Yaz dizilerinin başlamaya başladığı şu günlerde yarışa dahil olan Senden Daha Güzel dizisi ise, bugün itibariyle yayına başlıyor. Bu haftadan itibaren her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak olan Senden Daha Güzel dizisinin başrollerini ise Cemre Baysel ve Burak Çelik ikilisi üstleniyor.

Senden Daha Güzel Dizisi 1. Son Bölümde Neler Olacak?

Cemre Baysel’in Efsun Armağan, Burak Çelik’in ise Emir olarak seyirci karşısına çıkacağı Senden Daha Güzel dizisinin oyuncu kadrosunda; Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Cem Kurtoğlu, Berat Yenilmez, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Bahar Süer, Tuğçe Kumral, Gözde Kaya, Yunus Eski, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Aziz Caner İnan ve Sena Çakır yer alıyor. Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışan Efsun’un yıllardır görmediği annesi Pervin’den haber gelmesiyle başlayan Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 1. yeni bölüm fragmanına göreyse, Efsun'un bir günlüğüne geldiği İstanbul’da hayatı tamamen değişiyor. Senden Daha Güzel dizisinin ilk bölümü, bu akşam sata 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Senden Daha Güzel Dizisi 1. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini anlatmak için yola çıkmaya hazır olan Senden Daha Güzel dizisi, 7 Haziran 2022 Salı günü yani bugün itibariyle yayına başlıyor. Gold Film imzasıyla ekranlara gelen Senden Daha Güzel dizisinin yönetmenliğini Deniz Koloş üstlenirken, dizinin romantik komedi tadındaki senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 1.bölüm fragmanı ise, FOX TV izleyicisini şimdiden meraklandırıyor.