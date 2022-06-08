Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Haziran Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Irmak ile Atlas arasındaki aşk ile bir hayli sevilmiş olan Kara Tahta dizisi, bugün yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Kara Tahta dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yer alan o detay ise, Irmak ile Atlas hayranlarını sevince boğuyor! Peki, Kara Tahta dizisi 8. son bölümde ne oldu? Kara Tahta dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri haline gelmiş olan Kara Tahta dizisi, şubat ayından bu yana seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk sezonunun sonuna yavaş yavaş yaklaşan Kara Tahta dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kara Tahta Dizisi 8. Son Bölümde Ne Oldu?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 1 Haziran 2022 Çarşamba günü alan Kara Tahta dizisi, 8. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kara Tahta dizisinin 8. son bölümünde; babasının fırınını yeniden açmak isteyen Irmak, fırınını yandığını görünce kahroldu. Bu duruma Bekir sevinirken; Irmak’ın her an yanında olan Atlas, Irmak ile birlikte fırını yeniden güzelleştirmek için kolları sıvadı. Bekir, gitgide acımasız birine dönüşürken; bunu gören Arif, oğlu olan Atlas’ı korumak için öğretmeni olan Atlas’ı gönderme kararı aldı. Aylin ile vakit geçirmeye devam eden Atlas, kardeşinin konuşmasını sağlarken; Aylin’in annesi Sevgi, Arif ile Atlas arasındaki yeni gerilimde Atlas’ın tarafını tuttu. Cafer, Bekir’e karşı önemli bir koz elde etmişken; Bekir, Irmak ve Atlas arasındaki yakınlığa bir son vermek yeni planını devreye soktu.

Kara Tahta Dizisi 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merak ile takip edilir hale gelmiş olan Kara Tahta dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 9. yeni bölümü ile alacak. Kara Tahta dizisinin yayınlanan 9. yeni bölüm fragmanına göreyse; Atlas, Bekir’in yeni planını öğrenmek için İskender üzerinden gitmeye karar verecek. Münevver, kızının tehlikede olduğunu anlayınca Bekir’den kurtulmaya çalışacakken; Bekir, buna izin vermeyecek. Atlas’ın Irmak’ı istemeye gideceği Kara Tahta dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.