Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 7 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 10. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 10. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Sırların kalmayacağı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, bu hafta seyircisinin aklındaki pek çok soru işaretine cevap getiriyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 9. son bölümde ne oldu? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının haftalık dizisi olarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin bir süredir final yapacağı iddia ediliyor. Meryem ile Defne isimli iki annenin geçmişiyle yüzleşmesini konu alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümleri ise, final yapana dek, her çarşamba saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 9. Son Bölümde Ne Oldu?

Farklı hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, TV8 ekranlarındaki yerini en son 1 Haziran 2022 Çarşamba günü 9. bölümü ile aldı. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 9. son bölümünde; Sabriye, oğlu ile arasını bozmamak için yeni bir hamle yapıp, Meryem’in ayağına gitme kararı aldı. Bu zararsız özürden şüphelenen Meryem, çaktırmasa da Sabriye’nin yeni bir hesaplar içerisinde olduğunu anladı. Meryem, kendisine zarar veren herkesten kurtulma kararı alırken; hedefindeki ilk ismi ise, Reha olarak belirledi. Defne, Çınar ile olan ilişkisinin yeniden başlamayacağını ona anlatmaya çalışırken; bir yandan da oğlunun bulunmasına ilişkin olan inancını artırmak için sürekli olarak kendini motive etmeye başladı. Bu uğurda Meryem’den sıkça destek gören Defne’nin bir diğer destekçisi ise, Sadun oldu. Sadun, herkesin hayatını değiştirecek bir adım atarken; Defne de gitgide Sadun’a doğru çekilmeye başladı.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 10. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Final yapacağı iddialarının gölgesinde TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 10. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanına göreyse; Sadun, Çınar’ın işlerini baltalamak için adım atacak. Sadun’un yeni asistanı Damla, tehlike yaratmaya başlayacakken; Sedef’in bebeğini düşürmesi tüm ilişkilerin dengelerini bir kez daha değiştirecek. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.