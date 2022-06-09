Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 140. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bir yeni bölümünü daha seyircisinin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göreyse, Züleyha, hedefine bu kez Betül ve Şermin’i alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 139. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

ATV ekranlarındaki dördüncü sezonunun yavaş yavaş sonuna gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, yeni bölümleriyle adım adım hikayesinin sonunu örmeye başlamış bulunuyor. Yılmaz ve Demir’in ardından Hakan’ı da kaybeden Züleyha’nın dağılmış yaşamını gözler önüne seren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 139. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanlı sahneleri ile geçtiğimiz haftaya damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 2 Haziran 2022 Perşembe günü 139. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan son 139. bölümünde; Züleyha’yı hedef alan Betül’ün kurşunları, Hakan’ı vurdu. Züleyha’nın Çolak iş birliği herkesi şaşırtırken; Betül’ün kayıplara karışması, Züleyha’yı çileden çıkardı. Hakan’ın vurulmasıyla birlikte adeta yıkılan Züleyha, bir kez daha ölüm gerçeği ile yüzleşirken; Fikret’in yanında olması Züleyha’yı birazcık da olsa sakinleştirdi. Hakan’ın ani ölümü tüm Çukurova’yı şaşırtırken; Züleyha’nın intikam yemini, Betül ve Şermin’i zor günlerin beklediğini adeta kanıtladı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hakan’ın ölümü ile seyircisinin adeta şoke eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 140. bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 140. yeni bölüm fragmanına göreyse; Hakan’ın ölümünün izlerini henüz silememiş olan Züleyha, sevdiği adamın intikamını almak için Betül’ün peşine düşecek. Betül’ün bu esnada Abdülkadir’in eline düşmesi ise, Çukurova’daki dengeleri bir kez daha değiştirecek. Çolak Ağa’nın tutuklanacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.