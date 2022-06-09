Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı da tam olarak bunu kanıtlıyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 45. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından esinlenerek senaryolaştıran Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile ikinci sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam ediyor. Nalan ile Hayri arasındaki ilişkiyi bu sezon ekranlara yansıtmayı sürdüren Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri ise, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Camdaki Kız Dizisi 45. Bölümde Neler Yaşandı?

Çok konuşulan Camdaki Kız dizisinin 45. bölümü, 2 Haziran 2022 Perşembe günü Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 45. son bölümünde; kendisini dinlemeyen Nalan’a ceza vermek için Feride, konaktan ayrıldı. Hayri’nin de köye gideceğini sanan Nalan, bir kez daha yalnızlığı ile baş başa kaldı. Hayri’nin gitmediğini öğrenen ve Billur ile görüştüğüne şahit olan Nalan, kıskançlık krizi geçirirken; Nalan, bunun hesabını sormak için Hayri’nin karşısına çıktı. Oysaki, Hayri, doktora gitmek için Billur ile görüşüyordu. Nalan’ın bu hamlesi Hayri’de umut oluştururken; Cana’nın hamilelik haberini duyan Feride, kendisine yeni bir iş ortağı aramaya başladı.

Camdaki Kız Dizisi 46. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İkinci sezonunda da tüm dikkatleri üzerinde tutmayı başarmış olan Camdaki Kız dizisi, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Büyük yankı uyandırmış olan Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 46. yeni bölüm fragmanına göreyse; Cana’nın hamile olması yankıları sürdürecek. Sedat ile Nalan’ın birlikteliğini korumak için Feride ve Selen iş birliğini devam edecekken; Nalan’ın bu durumdan haberdar olması Koroğlu ailesini bir kez daha karıştıracak. Sedat’a olan kızgınlığının da etkisiyle Hayri’nin yanına gidecek olan Nalan’ı ekranlara getirmeye hazırlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.