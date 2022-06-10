Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Yeni bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde bu hafta işler bir hayli karışıyor. Yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanına göreyse, tehlikede olan tek kişi Selin olmuyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 631. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 630. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Heyecanlı bölümleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini almayı sürdüren Arka Sokaklar dizisi, 16 sezondur aksiyon içeren polisiye konusu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Rıza Baba ve ekibinin kahramanlıklarını konu alan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 630. Bölümde Neler Yaşandı?

Her hafta başka başka maceralar sunan Arka Sokaklar dizisi, 3 Haziran 2022 tarihinde 630. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 630. son bölümünde; Şahin’in hapisten kaçması, ekibe yeni bir operasyon çıkardı. Şahin’in Ayfer’i rehin alması, tehlikeyi daha da artırırken; Şahin’in yakalanıp yeniden hapishaneye gönderilmesine rağmen intikam almaktan vazgeçmemesi ekibin işini daha da zorlaştırdı. Ekibin bir kısmı market soygununa karışan üç gencin peşine düşerken, bir kısmı da Fadik isimli küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak için harekete geçti. Öte yandan adım adım planını işleten İlyas, Pınar’ı kullanmaya karar verdi.

Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Her geçen gün daha da heyecanlı bir hale gelmeyi başaran Arka Sokaklar dizisi, 10 Haziran 2022 Cuma günü 631. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 631. yeni bölüm fragmanına göreyse; Caner ve Pınar üzerinden bir intikam planı kuran İlyas, evliliğin bir an önce gerçekleşmesi için harekete geçecek. Cemal, ablası ile yüzleşirken; Engin’in yediği bir yemek Başak ile arasını açacak. Selin’in tehlikeli bir tuzağa çekileceği Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.