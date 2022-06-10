- 10 Haz 2022 - 23:50

Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

TRT1’in taze dizilerinden olan Kasaba Doktoru, beğenileri üzerine toparlamaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gündemlerden düşmeyen Kasaba doktoru, Tıp alanınla beslendiği konusuyla da takdirleri topluyor. Kasaba doktoru, mekan ve kostüm detaylarıyla da oldukça beğeniliyor. Yeni başlayan Kasaba doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba doktoru dizisi 6. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Kasaba doktoru Dizisi 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta gerçeklerin bir bir ortaya çıkmaya başlayacağı Kasaba Doktoru dizisinde Ömer’i zor anlar bekliyor! Peki, Kasaba Doktoru dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Dr. Romantic isimli diziden uyarlanarak seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ile ekran macerasını sürdürüyor. Her hafta birbirinden zorlu hastalar ve hastalıklar ile seyirci karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisi, aynı zamanda doktorlar arasındaki savaşı da ekranlara getiriyor. İlgi ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Her bölümünde daha büyük bir seyirci kitlesine ulaşmaya başlamış olan Kasaba Doktoru dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 3 Haziran 202 Cuma günü 9. bölümü ile aldı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 9. son bölümünde; Erol’un ameliyat günü gitgide yaklaşırken, aniden fenalaşması ortalığı karıştırdı. Ameliyatı öne çekmek zorunda olduğunu bilen Hakan, Yalçın’ın yalnızlaştırma çabaları nedeniyle ekip kurmakta zorlanmaya başladı. Yalçın’ın hamlesine karşı bir planı olan Hakan, onu beklemediği bir anda vurdu ve Mine’yi kendi yanına çekmeyi başardı. Ömer’in annesinin hastalığını kullanan Yalçın, Uluçınar Hastanesi’ni karıştırmaya devam ederken; Ömer’in bu durumunu öğrenen Leyla, kendisine yalan söylediği için Ömer ile arasına mesafe koydu.

Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Kasaba Doktoru dizisi, 10 Haziran 2022 Cuma günü 10. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 10. yeni bölüm fragmanına göreyse; Ömer’in annesinin hastalının nüksetmesi Yalçın’ın Ömer’in annesinin doktoru olduğunu ortaya çıkaracak. Hakan hem Yalçın’a hem de Bülent’e karşı savaş verirken; Mine, Hakan ile yaptığı anlaşmayı ona hatırlatacak. Bülent’in aklına uyan Ömer ise, mesleki olarak büyük bir hata yapacak. Merak ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.  

10 Haz 2022 - 23:50 - Dizi Fragmanları

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