- 11 Haz 2022 - 16:42

Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen Survivor Türkiye All Star Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. Survivor Türkiye All Star son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor Türkiye All Star son bölümde neler oldu? İşte, Survivor Türkiye All Star yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor Türkiye All Star Türkiye 11 Haziran 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında haftanın üçüncü eleme adayı bugün belli oluyor! Peki, Survivor All-Star 2022 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 128. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

Şampiyonun merak ile beklendiği Survivor All Star 2022 yarışması, seri olarak dokunulmazlık oyunları oynamaya başlıyor. Hafta boyunca birbirinden farklı parkurları ile seyirci karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günü hariç her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Eleme Gecesi 11 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde yapılacaktır.

Bu son haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Ayşe
2. eleme adayı : Batuhan
3. eleme adayı : Hikmet
4. eleme adayı : Anıl

Survivor All-Star 2022 128. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Yavaş yavaş bireysel yarışlara yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 128.bölümü ile 9 Haziran 2022 Perşembe günü aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 128. son bölümünde, seri olarak oynanmaya başlayan dokunulmazlık yarışların biri daha ekrana geldi. Parkurda haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım kıran kırana bir mücadele verirken; yarışmacılar arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım, bir kez daha eleme adayı belirlemek için toplanırken; Ayşe’nin ardından potaya girecek olan isim belli oldu. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Batuhan, haftanın ikinci eleme adayı olarak açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Batuhan, konseyde; “Benim finale kenardan kenardan gitmek gibi bir niyetim yok” dedi.

Survivor All-Star 2022 129. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Yeni macera dolu parkurları ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazır olan Survivor All Star 2022 yarışması, 10 Haziran 2022 Cuma günü 129. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 129. yeni bölüm fragmanına göreyse, kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık ile karşı karşıya gelecek. Kaybeden isim eleme potasına haftanın 3.eleme adayını gönderecek. Batuhan’ın takımı ile arasında yaşanan gerginliğin damga vuracağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

11 Haz 2022 - 16:42 - Dizi Fragmanları

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Eleme Adayını Duyan Gören Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! O İsim… mask
Survivor All Star’da Eleme Adayını Duyan Gören Dondu Kaldı! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! O İsim…
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı? mask
Survivor’da İletişim Ödülü 89. İfşayla Ortalığı Salladı! Acun Medya Gümbür Gümbür; Ilıcalı Terör Estiriyor! Mavi mi, Kırmızı mı?
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla… mask
Survivor Sude Burcu Mert Öcal’ı Hüngür Hüngür Ağlattı! Dekoltenin Dozunu Kaçırınca Olanlar Oldu! Minicik Şortuyla…
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!” mask
Survivor Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Ayşe mi, Batuhan mı, Hikmet mi, Anıl mı? Kurban Kesen Bile Var! “Kurtulduk!”
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’ten Nagihan’a Cinsel Teklifte mi Bulundu? Acun Ilıcalı Mosmor Olacak; Yarışmacılar Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor? mask
Survivor Evrim Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Hikmet, Seda, Berna, Yağmur ve Sude Sıraya Girdi… Göndermesi Yeri Göğü İnletti! Neler Oluyor?
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kahreden, Yürek Sızlatan Haber! Hastalığı Başına Bela Oldu; Murat Ceylan Diskalifiye Kararını Açıkladı! Neler Oluyor?
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Son Eleme Adayı ve Dokunulmazlık Oyunu Saatler Kala İfşa Oldu! Potaya Giden İsim “Sonunda Kurtuluyoruz” Dedirtti! Neler Oluyor?
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Edildi! Daha Son Dokunulmazlık Bile Oynanmadı Ama… Sosyal Medyaya Sızdı! Neler Oluyor?
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi… mask
Survivor Hikmet’e Diskalifiye Şoku! “Acun Medya Yarışmadan Kovdu!” Yapımcıya Kafa Tutunca; Bileti Bile Alınmadı! Apar Topar Gönderildi…
# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! “Sonunda Kurtuluyoruz!” mask
Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Haziran Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Haziran Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!” mask
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
Seni Kalbime Sakladım Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlandı? Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Konusu Nedir? Seni Kalbime Sakladım Hikayesi Gerçek mi? mask
Seni Kalbime Sakladım Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlandı? Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Konusu Nedir? Seni Kalbime Sakladım Hikayesi Gerçek mi?
Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak! mask
Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! “Sonunda Kurtuluyoruz!” mask
Kaderimin Oyunu Dizisinden Son Dakika Kararı Çıktı! Kanal İpini Kesti; Nokta Konuldu! “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Haziran Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 8 Haziran Kara Tahta Dizisi 9. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!” mask
Yargı Dizisinin Neva’sı Tir Tir Titretti! Resmen Bambaşka Birisi Olmuş; Gören Duyan Tanıyamıyor… “Bunun Neva’yla Alakası Yok!”
Seni Kalbime Sakladım Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlandı? Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Konusu Nedir? Seni Kalbime Sakladım Hikayesi Gerçek mi? mask
Seni Kalbime Sakladım Dizisi Hangi Kitaptan Uyarlandı? Seni Kalbime Sakladım Dizisinin Konusu Nedir? Seni Kalbime Sakladım Hikayesi Gerçek mi?
Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak! mask
Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Komiser Yeniden Döndü! Yapımcı “Zorla da Olsa Getireceksiniz!” Dedi; 60 Bin Liralık Teklif Şok Etti! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir! mask
Yasak Elma Dizisinde Format Değişiyor! Yapımcı Yeni Sezonda Öyle Şeyler Yapacak Ki, Akıl Beyin Yanacak! Halit Bile Diziye Dönebilir!
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? mask
Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yapıyor? Kaçıncı Bölüm Final? Kuruluş Osman Dizisi 4. Sezon Olacak Mı, Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler? mask
Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Ne Zaman Başlıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Balkan Ninnisi Dizisi Oyuncuları Kimler?
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti? mask
Üç Kız Kardeş Hangi Yıl Yaşanmış? Üç Kız Kardeş Dizisi Ne Zamanı Anlatıyor? Üç Kız Kardeş Dizisi Hangi Dönem, Yılda Geçti?
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Senden Daha Güzel Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Senden Daha Güzel Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Senden Daha Güzel Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat’tan 100 Yılın En Büyük Rezilliği! Koroğlu Konağı Ateşe Verildi; Yangınlar Çıktı! Senarist Senaryoyu Komple Değiştirdi…
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Mezarlık Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Mezarlık Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Mezarlık Dizisi Oyuncuları Kimler? mask
Mezarlık Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Mezarlık Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Mezarlık Dizisi Oyuncuları Kimler?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 46. Bölüm Full İzle! 9 Haziran 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 140. Bölüm Full İzle! 9 Haziran2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL