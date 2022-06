Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Survivor Türkiye All Star Türkiye 11 Haziran 2022 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışmasında haftanın üçüncü eleme adayı bugün belli oluyor! Peki, Survivor All-Star 2022 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 128. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Şampiyonun merak ile beklendiği Survivor All Star 2022 yarışması, seri olarak dokunulmazlık oyunları oynamaya başlıyor. Hafta boyunca birbirinden farklı parkurları ile seyirci karşısına çıkan Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, çarşamba günü hariç her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Survivor All-Star 2022 128. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Yavaş yavaş bireysel yarışlara yaklaşan Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 128.bölümü ile 9 Haziran 2022 Perşembe günü aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 128. son bölümünde, seri olarak oynanmaya başlayan dokunulmazlık yarışların biri daha ekrana geldi. Parkurda haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım kıran kırana bir mücadele verirken; yarışmacılar arasında zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takım, bir kez daha eleme adayı belirlemek için toplanırken; Ayşe’nin ardından potaya girecek olan isim belli oldu. Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Batuhan, haftanın ikinci eleme adayı olarak açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Batuhan, konseyde; “Benim finale kenardan kenardan gitmek gibi bir niyetim yok” dedi.

Survivor All-Star 2022 129. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Yeni macera dolu parkurları ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazır olan Survivor All Star 2022 yarışması, 10 Haziran 2022 Cuma günü 129. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 129. yeni bölüm fragmanına göreyse, kırmızı ve mavi takım bir kez daha dokunulmazlık ile karşı karşıya gelecek. Kaybeden isim eleme potasına haftanın 3.eleme adayını gönderecek. Batuhan’ın takımı ile arasında yaşanan gerginliğin damga vuracağı Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.