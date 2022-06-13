Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 146. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile beklenilen Yasak Elma dizisinin 5. sezon finali bölümü için FOX TV ekranları geri sayıma geçmiş bulunuyor. Peki, Yasak Elma dizisi 145. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Entrikalar ile dolu beş sezonu ardında bırakan Yasak Elma dizisi, bu hafta yayınlayacağı görkemli sezon finali bölümü ile seyircisine geçici bir veda gerçekleştiriyor. Şimdiye deh her pazartesi saat 20.00’da seyirci karşısına çıkmış olan Yasak Elma dizisinin bu pazartesi ekranlara gelecek olan sezon finali bölümünde Ender, Çağatay ve Yıldız’ı çok zor anlar bekliyor.

Yasak Elma Dizisi 145. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son sezon finaline bir kala alan Yasak Elma dizisi, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü 145. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 145. son bölümünde; Feedo planı ile hem aileye hem de şirkete sızmayı başaran Handan, Ekin’in Kumru’ya aldığı hisseleri kullanarak, şirketin yeni ortağı oldu. Bu sayede sadece Yıldız ile değil, Ender’le de rahatça uğraşmaya başlayan Handan, Doğan için de tehlikeye oluşturmaya başladı. Sedayi ile Çağatay, Doğan’ın kendilerine kurduğu plan işe yarıyormuş gibi davranırken; Doğan, Çağatay’a karşı Sedayi’nin yanında olmak için harekete geçti. Bu esnada verilen bir davette Çağatay’ın Doğan’ın kurduğu tuzağı ortaya çıkarması, başta Yıldız olmak üzere herkesi şoke etti.

Yasak Elma Dizisi 146. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta bomba gibi bir sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisi, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü 146. bölümünü yayınlayacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 146. yeni bölüm fragmanına göreyse; Yıldız, Doğan’dan yaptıklarının hesabını sormaya başlayacak. Doğan’ın kendisini aldattığını düşünen Yıldız, Çağatay ve Ender ile aynı arabaya binip, İstanbul’a dönmeye kalkınca Doğan’ın Çağatay’a kurduğu tuzak trafik kazası ortalığı karıştıracak. Halitcan’ın kaybolacağı; Kumru’nun Ekin’in sırrını öğreneceği; Ender, Çağatay ve Yıldız’dan kimin öleceğinin merak ile beklenileceği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.