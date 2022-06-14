Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Destan 27. Bölüm ATV İZLE TIKLAYINIZ

Sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisi, çok konuşulacak sahneleri ile ekranlara kısa bir mola veriyor. Destan dizisinin yayınlanan sezon finali fragmanı ise, seyirciyi büyük bir sürprizin beklediğini gösteriyor. Peki, Destan dizisi 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 26. son bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Türkiye’nin en iddialı tarihçilerinin danışmanlık yaptığı Destan dizisi, geçmişte sözlü tarihi oluşturan birkaç efsanenin birleşiminden yola çıkarak bir sezondur ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Yeni sezona adeta damgasını vuran Destan dizisi, her salı olduğu gibi bu salı da saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Ancak, Destan dizisinin bu salı günkü bölümünün ardından sezon finaline çıkması bekleniyor.

Destan Dizisi 26. Son Bölümde Neler Oldu?

Batuga ve Akkız’ın maceralarını ekranlara getirmeye devam eden Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 7 Haziran 2022 Salı günü 26. bölümü ile aldı. Destan dizisinin yayınlanan 26. son bölümünde; çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya’yı Ulu Kam Akçuray’a emanet eden Akkız ve Batuga, intikam almak için Obar’ın peşine düştü. Hem kandaşlarının intikamını almak hem de panzehri onlara ulaştırmak için harekete geçen Akkız ve Batuga, panzehir olan reçineye ulaştı ve onu Gök Saray'a yetiştirmek için hayatlarını bir kez daha hiçe saydı. Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenen Obar ise, panzehrin de elinden kaymasının ardından Türklere büyük bir savaş açmak için tüm İtbaraklara çağrıda bulundu. Öte yandan Temur’un Tutkun diye sayıklamasının ardından Mei Jin, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Destan Dizisi 27. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sürpriz bir sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Destan dizisi, 14 Haziran 2022 Salı günü 27. yeni bölümü ile ATV ekranlarındaki yerini alacak. Merak ile takip edilen Destan dizisinin yayınlanan 27. yeni bölüm fragmanına göreyse; bir yandan İtbaraklara karşı savaşan Akkız ve Batuga, bir yandan da düğün toylarını kurmak için harekete geçecek. Akkız ve Batuga’nın evleneceği Destan dizisinin sezon finali bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.