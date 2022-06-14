- 14 Haz 2022 - 23:19

Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 15. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Üç kız kardeş Dizisi 16. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kısa bir mola için sezonuna ara vermeye hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta sezon finali bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Somer ve Türkan’ı bekleyen gelişmeler ile seyircisinin heyecanlandıran Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finaline damga vuracak olanın ise Mine’nin söylediği o sözler olacağa benziyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 15. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Şubat ayından bu yana ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Üç Kız Kardeş dizisi, görkemli bir sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İclal Aydın’ın çok okunan aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali bölümü, bu salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 15. Son Bölümde Neler Oldu?

Sezon finaline bir kala Kanal D ekranlarındaki yerini 7 Haziran 2022 Salı günü alan Üç Kız Kardeş dizisi, 15. son bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde; Türkan’ın intihar mektubunu okuyan Somer, onu kurtarmayı başardı. Türkan’ın bu seçeneği düşürmesi, gururunun kırıldığını gösterirken; Somer, bu kez ona inanmaya karar verdi. Kimsenin intihar olayını duymasını istemeyen Türkan ve Somer, bunu gizlemek için harekete geçti. Rüçhan, sadece Mine’yi değil, Fatih’i de kendisine suç ortağı yapmaya karar verdi. Rüçhan’dan destek alan Fatih, evi satışa çıkarmakta kararlıyken; Dönüş’ün evlatlık alındığında da herkesin içinde söyledi. Bu ailenin yeni krizini oluştururken; Türkan’a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat ise Mine’yi tehdit etmeye başlayınca devreye bir kez daha Rüçhan girdi. Tuzağı Mine’nin kurduğunu öğrenen Rüçhan, onunla tartışmaya başladı. Ancak, Mine bu tartışma sırasında bebeğini riske atacak bir kaza geçirdi.

Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali, 14 Haziran 2022 Salı günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 16. yeni bölüm fragmanına göreyse; Somer ve Türkan için her şey yolunda gitmeye başlayacak. Bu durumdan rahatsız olan Rüçhan, Mine silahını devreye sokarken; Nesrin’in Somer ile Mine arasındaki her şeyi öğrenmesini sağlayacak. Türkan’ın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceğinin merakla bekleneceği Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

14 Haz 2022 - 23:19 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor… mask
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor…
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle…
Survivor’da Dün Eleme Adayı Olan İsim Şoka Soktu! Kimse Beklemiyordu, Birdenbire Elenebileceği Öğrenildi! İşte O İsim! mask
Survivor’da Dün Eleme Adayı Olan İsim Şoka Soktu! Kimse Beklemiyordu, Birdenbire Elenebileceği Öğrenildi! İşte O İsim!
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 130. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Ayşe Mi, Batuhan Mı, Hikmet mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 11 Haziran 2022 129. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor… mask
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor…
Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!” mask
Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!”
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle…
Survivor’da Dün Eleme Adayı Olan İsim Şoka Soktu! Kimse Beklemiyordu, Birdenbire Elenebileceği Öğrenildi! İşte O İsim! mask
Survivor’da Dün Eleme Adayı Olan İsim Şoka Soktu! Kimse Beklemiyordu, Birdenbire Elenebileceği Öğrenildi! İşte O İsim!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle… mask
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle…
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan Gidiyor! Yerine Gelecek İsim Ağızları Açık Bıraktı; Yapımcı Resmen Kopyasını Buldu! Yeni Sezonda… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan Gidiyor! Yerine Gelecek İsim Ağızları Açık Bıraktı; Yapımcı Resmen Kopyasını Buldu! Yeni Sezonda…
Yasak Elma Dizisinden Skandal Hata Geldi! Seyirciler “Bari Sezon Finalinde Yapmayın” Deyince… Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Skandal Hata Geldi! Seyirciler “Bari Sezon Finalinde Yapmayın” Deyince… Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinin Oğulcan’ı Yapımcıyla Birbirine Girdi! Yeni Sezonda Yok; Apar Topar Çıkarıldı! Son Set Günü Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Kardeşlerim Dizisinin Oğulcan’ı Yapımcıyla Birbirine Girdi! Yeni Sezonda Yok; Apar Topar Çıkarıldı! Son Set Günü Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Yakan Veda! Yıllarını Vermiş; Hayatını Adamıştı… Apar Topar Çıkarılınca Ortalık Karıştı… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Yakan Veda! Yıllarını Vermiş; Hayatını Adamıştı… Apar Topar Çıkarılınca Ortalık Karıştı…
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Sinirleri Zıplatan Olay! Eşini Başka Bir Kadınla Görünce… Yapımcı “Sus” Dedikçe Ortalık Karıştı! mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Sinirleri Zıplatan Olay! Eşini Başka Bir Kadınla Görünce… Yapımcı “Sus” Dedikçe Ortalık Karıştı!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine Sonunda Ayrılıyor! Somer Göbek Atacak; Rüçhan Hanım Sinirden Kalp Krizi Geçirecek! “Kurtulduk!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Mine Sonunda Ayrılıyor! Somer Göbek Atacak; Rüçhan Hanım Sinirden Kalp Krizi Geçirecek! “Kurtulduk!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü 2022 Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL