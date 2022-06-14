Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!

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Kısa bir mola için sezonuna ara vermeye hazırlanan Üç Kız Kardeş dizisi, bu hafta sezon finali bölümü ile seyircisini buluşturuyor. Somer ve Türkan’ı bekleyen gelişmeler ile seyircisinin heyecanlandıran Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finaline damga vuracak olanın ise Mine’nin söylediği o sözler olacağa benziyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 15. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Şubat ayından bu yana ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmiş olan Üç Kız Kardeş dizisi, görkemli bir sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İclal Aydın’ın çok okunan aynı isimli romanından senaryoya uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali bölümü, bu salı saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 15. Son Bölümde Neler Oldu?

Sezon finaline bir kala Kanal D ekranlarındaki yerini 7 Haziran 2022 Salı günü alan Üç Kız Kardeş dizisi, 15. son bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 15. son bölümünde; Türkan’ın intihar mektubunu okuyan Somer, onu kurtarmayı başardı. Türkan’ın bu seçeneği düşürmesi, gururunun kırıldığını gösterirken; Somer, bu kez ona inanmaya karar verdi. Kimsenin intihar olayını duymasını istemeyen Türkan ve Somer, bunu gizlemek için harekete geçti. Rüçhan, sadece Mine’yi değil, Fatih’i de kendisine suç ortağı yapmaya karar verdi. Rüçhan’dan destek alan Fatih, evi satışa çıkarmakta kararlıyken; Dönüş’ün evlatlık alındığında da herkesin içinde söyledi. Bu ailenin yeni krizini oluştururken; Türkan’a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat ise Mine’yi tehdit etmeye başlayınca devreye bir kez daha Rüçhan girdi. Tuzağı Mine’nin kurduğunu öğrenen Rüçhan, onunla tartışmaya başladı. Ancak, Mine bu tartışma sırasında bebeğini riske atacak bir kaza geçirdi.

Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanla beklenen Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali, 14 Haziran 2022 Salı günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 16. yeni bölüm fragmanına göreyse; Somer ve Türkan için her şey yolunda gitmeye başlayacak. Bu durumdan rahatsız olan Rüçhan, Mine silahını devreye sokarken; Nesrin’in Somer ile Mine arasındaki her şeyi öğrenmesini sağlayacak. Türkan’ın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceğinin merakla bekleneceği Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finali, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.