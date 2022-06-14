Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Senden Daha Güzel 2. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Gold Film imzası ile 7 Haziran 2022 tarihinde FOX TV ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Senden Daha Güzel dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Senden Daha Güzel dizisinin yönetmenliğini Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç ikilisi üstlenirken; dizinin ilgi uyandıran hikayesi Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınıyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Senden Daha Güzel Dizisi 1. Son Bölümde Neler Oldu?

Yayın hayatına henüz başlamış olan Senden Daha Güzel dizisi, 7 Haziran 2022 Salı günü 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 1. son bölümünde; Gaziantep'te babasıyla birlikte yaşayan ve bir dermatolog olan Efsun’un hayatı kendisine gelen bir haber ile değişti. Kendisini babasıyla bırakıp giden annesinden tam 21 yıl sonra haber alan Efsun, annesi Pervin’in hasta olduğuna inanarak, onu son bir kez görmek için İstanbul’a gitti. Annesinin şoförü sandığı Kaan ile İstanbul’a giden Efsun, İstanbul’da hiçbir şeyin beklediği gibi olmadığını anlayınca kendisine yalan söylendiğini fark etti. Bir günlük İstanbul gezisi, Efsun’un hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirince, Efsun ve Kaan’ın hikayesi de başlamış oldu.

Senden Daha Güzel Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesini derinleştirmeye başlayan Senden Daha Güzel dizisi, 14 Haziran 2022 Salı günü 2. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; Efsun ve Kaan arasında başlayan gerginlik yavaş yavaş ekibi de sarmaya başlayacak. Efsun’un geçmişten gelen büyük bir sır ile yüzleşeceği Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.