Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ!

Nisan ayından bu yana TV8 ekranlarındaki yerini alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, reyting kurbanı olmuş bulunuyor. Düşen reytingler nedeniyle ekranlara veda etme kararı alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, bu çarşamba son kez seyircisi ile buluşuyor.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 10. Son Bölümde Ne Oldu?

Finale bir kala TV8 ekranlarındaki yerini alan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, en son 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 10. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 10. son bölümünde; Defne’ye bir sürpriz yapan Sadun, onu Çiçek ile buluşturdu. Küçük kız Defne’ye iyi gelirken; Defne’nin oğlu için çektiği acıları birazcık da olsa dindirmeye çalıştı. Nuh ve Sabriye’yi işe alan Sadun’u hedefe koyan Meryem, bir an önce hakkındaki ipuçlarını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Defne’nin boşanmaya ilişkin resmi adımı atması, Çınar’ı daha da saldırgan hale getirirken; Çınar ile Sadun’un bir kez daha karşı karşıya kalmalarına neden oldu. Çınar da Ahmet’i peşine düşüp, onu Defne’ye geri getirmeye çalışırken; Çınar’a hamile olduğunu söyleyerek, onu Defne’den ayıran Sedef’in bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı.

Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta finali ile seyircisini buluşturmaya hazırlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 11. yeni bölümü ile hikayesini noktalayacak. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanına göreyse, Meryem oğlu Ahmet ile kaçmaya çalışacakken; Sadun, Ahmet’in Defne’nin oğlu olduğunu anlayacak. Sadun ile Defne’nin arasında büyük bir yüzleşme yaşanacağı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin final bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.