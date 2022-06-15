Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Seversin 3. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D İç Yapımlar imzalı olarak yazın başından bu yana seyirci karşısına çıkan Seversin dizisi, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğinde ve Barış Erdoğan ile İlker Arslan ikilisinin senaristliğinde ekranlara geliyor. Başrollerini İlayda Alişan ile Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Seversin Dizisi 2. Son Bölümde Ne Oldu?

Hikayesinin henüz başında olan Seversin dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 2. son bölümü ile aldı. Seversin dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; diziden başrol teklifi alan Asya, bu teklife çok yanaşmasa da devreye giren Selin ve Suzan, Asya’yı ikna etmesi için Nazlı’yı kullanmaya karar verdi. Nazlı, Asya’yı teklifi kabul etmesi için ikna ederken; Şerife de Asya’ya destek verdi. Ancak, Kadir bu teklifin kabul edilmesinden hiç memnun olmadı. Her şeye rağmen oyunculuğa başlayan Asya’nın asıl engeli ise, Tolga Tuna oldu. Dizinin tek startı olmak isteyen Tolga, Asya’yı göndermek için tuzak üzerine tuzak kurarken; dizideki öpüşme sahnesi ise, ikili arasındaki krizi daha da büyüttü. Tolga ile savaşmaya karar veren Asya ise, kendisini ezdirmemeye karar verdi.

Seversin Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Romantik komedi tadında hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya devam eden Seversin dizisi, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 3. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Seversin dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Tolga yavaş yavaş Asya’ya ısınırken, bu ısınma ikili arasındaki soğuk savaşı da biraz ılıtacak. Tolga’nın Asya’nın evine gittiğinde Kadir tarafından sorguya alınması ikili bir hayli zor durumda bırakacakken; bunu da başarıyla atlatacak olan ikili, paylaştığı anlar arttıkça güzel bir uyum yakaladıklarını da fark edecek. Merak ile beklenilen Seversin dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.