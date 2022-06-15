- 15 Haz 2022 - 09:54

Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Romantik hikayesi ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Seversin dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Seversin dizisinin yeni bölümüne ise, o ikili arasındaki yakınlaşma damga vuruyor. Peki, Seversin dizisi 2. son bölümde ne oldu? Seversin dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

ABONE OL Google News Sayfamız

Seversin 3. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D İç Yapımlar imzalı olarak yazın başından bu yana seyirci karşısına çıkan Seversin dizisi, Serdar Gözelekli’nin yönetmenliğinde ve Barış Erdoğan ile İlker Arslan ikilisinin senaristliğinde ekranlara geliyor. Başrollerini İlayda Alişan ile Burak Yörük’ün paylaştığı Seversin dizisinin yeni bölümleri ise, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Seversin Dizisi 2. Son Bölümde Ne Oldu?

Hikayesinin henüz başında olan Seversin dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 2. son bölümü ile aldı. Seversin dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; diziden başrol teklifi alan Asya, bu teklife çok yanaşmasa da devreye giren Selin ve Suzan, Asya’yı ikna etmesi için Nazlı’yı kullanmaya karar verdi. Nazlı, Asya’yı teklifi kabul etmesi için ikna ederken; Şerife de Asya’ya destek verdi. Ancak, Kadir bu teklifin kabul edilmesinden hiç memnun olmadı. Her şeye rağmen oyunculuğa başlayan Asya’nın asıl engeli ise, Tolga Tuna oldu. Dizinin tek startı olmak isteyen Tolga, Asya’yı göndermek için tuzak üzerine tuzak kurarken; dizideki öpüşme sahnesi ise, ikili arasındaki krizi daha da büyüttü. Tolga ile savaşmaya karar veren Asya ise, kendisini ezdirmemeye karar verdi.

Seversin Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Romantik komedi tadında hikayesiyle seyirci karşısına çıkmaya devam eden Seversin dizisi, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 3. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Seversin dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Tolga yavaş yavaş Asya’ya ısınırken, bu ısınma ikili arasındaki soğuk savaşı da biraz ılıtacak. Tolga’nın Asya’nın evine gittiğinde Kadir tarafından sorguya alınması ikili bir hayli zor durumda bırakacakken; bunu da başarıyla atlatacak olan ikili, paylaştığı anlar arttıkça güzel bir uyum yakaladıklarını da fark edecek. Merak ile beklenilen Seversin dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

15 Haz 2022 - 09:54 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor… mask
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor…
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tipi'si Savaş Özdemir Geri Dönüyor! Bu Cihana Sığmazam dizisinde ki Karakteri Belli Oldu! Oktay Kaynarca İle…
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor… mask
Masumlar Apartmanı Ceylan’ın Makyajsız Hali Ağızları Açık Bıraktı! Yorumlar Gırla Geliyor; Gören “Yandık Be Kadın!” Diyor…
Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!” mask
Hayat Bilgisi Dizisinin Barbie’si Bambaşka Birisi Oldu! Açılıp Saçıldı; Dekoltesiyle Nefesleri Kesti! “Yok Artık!”
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 631. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 10. Bölüm Full İzle! 10 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 56. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 11 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!” mask
Camdaki Kız Dizisi Mideleri Bulandırdı! “Çocuklarının Yüzüne Nasıl Bakacaksın Utanmaz Adam!” Evli Olduğunu Bile Bile… “Rezillik!”
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Sinirleri Zıplatan Olay! Eşini Başka Bir Kadınla Görünce… Yapımcı “Sus” Dedikçe Ortalık Karıştı! mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Sinirleri Zıplatan Olay! Eşini Başka Bir Kadınla Görünce… Yapımcı “Sus” Dedikçe Ortalık Karıştı!
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Gizli Saklı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Gizli Saklı Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Gizli Saklı Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Seversin Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Seversin Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Seversin Dizisinin Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle… mask
Kardeşlerim Dizisinde Doruk ve Asiye İptal Edildi! Bundan Sonra Yan Yana Gelmeyecekler… Yeni Aşkları Ortaya Çıktı; Artık O İsimlerle…
Yasak Elma Dizisinden Skandal Hata Geldi! Seyirciler “Bari Sezon Finalinde Yapmayın” Deyince… Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Skandal Hata Geldi! Seyirciler “Bari Sezon Finalinde Yapmayın” Deyince… Twitter Ayağa Kalktı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölüm (Full) Full İzle! 15 Haziran Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisi 11. Bölümü (Final) HD Tek Parça Youtube İzle!
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) Full İzle! 14 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 16. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 14 Haziran 2022 Üç Kız Kardeş 16.Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Senden Daha Güzel Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Haziran Senden Daha Güzel 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 146. Bölüm Full İzle! 13 Haziran Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL