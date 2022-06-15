- 15 Haz 2022 - 09:59

Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni gözdesi Gizli Saklı dizisi, bu hafta hikayesini derinleştiriyor. Gizli Saklı dizisinin yeni bölüm fragmanına göreyse, Yaz ve Levent’i büyük bir tehlike bekliyor! Peki, Gizli Saklı dizisi 1. son bölümde ne oldu? Gizli Saklı dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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Gizli Saklı 2. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Bugüne dek başlayan yaz dizilerinden en yüksek reytingi almayı başarmış olan Gizli Saklı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle seyircisi ile buluşmaya başlamış bulunuyor. No Dokuz Productions imzası taşıyan Gizli Saklı dizisinin başrollerini Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Polisiye ve romantik komedi tadında hikayesi ile televizyon seyircisini etkilemiş olan Gizli Saklı dizisinin yeni bölümleri ise her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Gizli Saklı Dizisi 1. Son Bölümde Ne Oldu?

Ekranlara merhaba demiş olan Gizli Saklı dizisi, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü ilk bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gizli Saklı dizisinin yayınlanan 1. son bölümünde; Polis Akademisi’nden mezun olan Naz, kendisi için düzenlenen bir yemekte şüphelendiği bir adamın peşine düştü. Bu adamı yakalamayı başaran Naz, Pamir ile ilk kez karşılaştı. Pamir’in organize şubenin komiseri çıkması işleri daha da karıştırdı. Bu karşılaşmanın ardından şubede bir kez daha denk gelen Naz ve Pamir, büyük bir silah kaçakçı olan Tarık Koşuoğlu’nu yakalamak için görevlendirdi. İkilinin gizli görevdeki isimleri ise bir karı kocayı canlandıracak olan Yaz ve Levent oldu.

Gizli Saklı Dizisi 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesindeki sır perdesini yavaş yavaş aralamaya başlayan Gizli Saklı dizisi, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 2. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gizli Saklı dizisinin yayınlanan 2. yeni bölüm fragmanına göreyse; Levent ve Yaz, Tarık’ daha yakın olabilmek için yemeğe gelip gitmeye başlayacak. Ancak, Levent ve Yaz’ın Tarıklarda yemekte olduğu bir akşam Adem’in onların evine girecek ve bir silah bulacak olması, Tarık’ın şüphelerini daha da artıracak. Eve birinin girdiğini anlayan Levent de tetikteyken; siteden Namık dayının çıkması ikilinin işlerini daha karıştıracak. Macera dolu Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından başlayacak.

15 Haz 2022 - 09:59 - Dizi Fragmanları

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