Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Dört sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu sezon sonuyla birlikte hikayesini de noktalamaya hazırlanıyor. Görkemli bir final ile seyircisine veda edecek olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölümde neler yaşandı? İşte tüm ayrıntılar…

Züleyha ile Yılmaz’ın aşklarını yaşamak için kaçmak zorunda oldukları Çukurova’da başlayan hikaye, birbirinden ölümsüz aşklarını da ardında bırakarak seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Tam dört sezondur ATV ekranlarındaki yerini her perşembe saat 20.00’da alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, bu perşembe final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 140. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarındaki yerini finale bir kala alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 140. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 140. son bölümünde; Hakan’ın ölümü Züleyha’yı bir hayli yaraladı. Bir daha aşık olmamaya yemin eden Züleyha, Hakan’ın cenazesinin ardından Hakan’dan kalan tüm mirası Çukurova halkına dağıtıp, bir kısmını da Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Fikret, sürekli olarak Züleyha’nın yanındayken, Züleyha’nın istediği Hakan için adaleti sağlamaktı. Bu nedenle Betül ve Şermin’in peşine düşen Züleyha, aynı zamanda Betül’ü saklayan Abdülkadir ve Vahap’ı da bulmak için harekete geçti. Lütfiye’nin arabasına kurulan tuzak ise, Çolak Ağa’yı hapishaneye gönderdi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hikayesinin sonu ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 16 Haziran 2022 Perşembe günü 141. bölümü ile finalini ekranlara getirecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yayınlanan 141. final bölümü fragmanına göreyse; Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başaracaksa da Fikret ile Züleyha onları yakalatmanın bir yolunu bulacak. Züleyha, adaleti sağlamanın ardından tüm odağını Fikret ve Zeynep’in düğününe verecek. Düğün hazırlıkları devam ederken, Vahap’ın düşündüğü bombalı saldırı her şeyi bir kez daha değiştirecek. Merak ile beklenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.