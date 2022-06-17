Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!

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Heyecanla beklenen Camdaki Kız dizisinin sezon finali için geri sayım başlıyor. Hayri ile Nalan’ın hikayesinde sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Camdaki Kız dizisinin sezon finalinde hiçbir sır da gizli kalmıyor! Peki, Camdaki Kız dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 46. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Gerçek bir hayat hikayesinden kaleme alınan psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından televizyon ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonunun da sonuna gelmiş bulunuyor. Başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan’ın paylaştığı Camdaki Kız dizisinin bu perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarından sezon finali yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Sezon finaline bir kala Kanal D ekranlarındaki yerini alan Camdaki Kız dizisi, 9 Haziran 2022 Perşembe günü 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 46. son bölümünde; Cana’nın hamileliğini öğrenen Feride ve Selen, iş birliği yaparak, Cana’nın hamileliğine son vermek için harekete geçti. Sedat, Feride’nin gazabından kaçamazken; Cana, bebeğini korumak için bir yol bulmaya çalıştı. Kazanan ise, Cana oldu. Feride ve Selen’in bebeği engellemediğine dair konuşmalarını duyan Nalan, hesaplaşmak için soluğu Cana’nın kapısında aldı. Nalan tarafından takip edildiğini öğrenen Hayri ise, bu duruma çok kızdı. Öte yandan Pervin, Gülcihan ve Rafet’in arasını bozmak için iş birliği yapması gerektiği kişinin Cavit olduğunu anladı.

Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisi, 16 Haziran 2022 Perşembe günü 47. bölümü ile seyircisinin buluşturacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 47. sezon finali fragmanına göreyse, Cana’yı da yanına alan Nalan, Sedat ile Cana’nın bebeği hakkında Koroğlu ailesi ile büyük bir yüzleşme yaşayacak. Pera ile Muzo’nun düğününün gerçekleşeceği gün, Pervin, Rafet’e Cavidan ve Gülcihan hakkındaki gerçekleri anlatacakken; Nalan da Hayri’ye olan hislerini itiraf edecek. Merak ile beklenecek olan Camdaki Kız dizisinin sezon finali bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.