- 17 Haz 2022 - 23:11

İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan İyilik sezon finali ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, İyilik Dizisi 8. bölüm ne zaman? İyilik sezon finali kesintisiz izleme linkine buradan ulaşabilirsiniz.

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İyilik 8. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan İyilik, sezon finali ile seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Neslihan’ın gerçekler ile yüzleşeceği İyilik dizisinin sezon finaline damga vuran ise, o tartışma oluyor! Peki, İyilik dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik dizisi 7. bölümde neler yaşandı? İşte İyilik dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Sezonunun sonuna doğru FOX TV ekranlarından Medyapım imzası ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan İyilik dizisi, ilk sezonunun sonuna gelmiş bulunuyor. Yönetmenliğini murat Öztürk’ün yaptığı İyilik dizisinin başrollerinde ise; Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey yer alıyor. Aldatılan bir kadının yaşamına ışık tutan İyilik dizisi, bu cuma saat 20.00’da ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle sezon arasına çıkıyor.

İyilik Dizisi 7. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara iddialı bir giriş yapmış olan İyilik dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 10 Haziran 2022 Cuma günü 7. bölümü ile aldı. İyilik dizisinin yayınlanan 7. son bölümünde; Neslihan’ın gerçekler ile yüzleşmeye başlamasında Koray etkili oldu. Ona Murat’ın ve Damla’nın gerçek yüzünü gösteren Koray, Neslihan’ın intikam hırsıyla da dolmasını sağladı. Bu hırsla birlikte harekete geçen Neslihan, Murat’ı şirketten ve çocuklardan uzaklaştırmak için harekete geçti. Bu uğurda Damla ile bile iş birliği yapabilecek olan Neslihan, Damla’ya bir anlaşma ile gitti. Damla’nın Murat’a ihanet edip, Neslihan’a yardım edip etmeyeceğinin merak ile beklendiği İyilik dizisinin son bölümünde Murat ise, Sinan’ı kendi tarafına çekebilmek için harekete geçti.

İyilik Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı bir sezon finali ile molaya çıkacak olan İyilik dizisi, 17 Haziran 2022 Cuma günü 8. bölümü ile seyircisini buluşturacak. İyilik dizisinin yayınlanan 8. sezon finali fragmanına göreyse; Neslihan ile Murat’ın kızlarının Damla ile kalmak istemesi Neslihan’ı çileden çıkaracak. Damla’nın yaptıklarını bir bir onun ağzından öğrenecek olan Neslihan, kendine hakim olamayacak ve Damla ile havuzun içerisinde kavga etmeye başlayacak. Neslihan’ın Damla’yı öldürüp öldürmediğinin merak ile bekleneceği İyilik dizisinin sezon finali, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

17 Haz 2022 - 23:11 - Dizi Fragmanları

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