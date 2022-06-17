- 17 Haz 2022 - 09:23

Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar dizisinin sezon finaline ise, bir kez daha ölümler damga vuruyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 632. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Son bölüm neler oldu? İşte ayrıntılar...

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Arka Sokaklar 632. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bir sezonun daha sonuna gelen Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonu öncesinde aksiyonu böl bir bölüm ile yaz molasına çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin sezon finaline ise, bir kez daha ölümler damga vuruyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 632. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 631. son bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Rıza Baba ve ekibinin İstanbul sokaklarında suça karşı verdiği mücadeleyi ve ekip üyelerinin özel yaşamını ekranlara getiren Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 16. sezonunun sonuna geliyor. Yeni sezon onayını da almış olduğunu duyuran Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonundan önce bu cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini heyecanlı bir sezon finali bölümü ile almaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 631. Bölümde Neler Yaşandı?

Aksiyon çıtasının hiç düşmediği Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 10 Haziran 2022 Cuma günü 631. bölümü ile aldı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 631. son bölümünde; Engin’in bir kafede genç bir kadın ile yemek yemesine denk gelen Başak’ın arkadaşları, çiftin arasına şüpheyi soktu. Başak, Engin’in hareketlerini gözlemlerken; ilk başta arkadaşlarına inanmasa da Engin’in davranışları, Başak’ın şüphesini artırdı. Ekip ise, bir randevu evine baskın vermek üzere hazırlıklarını tamamladı. Kadınları fuhuşa zorlayan Ragıp tarafından alıkoyulan Olga’yı kurtarmak için harekete geçen ekip, Selin’in kendini öne atması sayesinde kadınları kurtardı. Öte yandan Caner ve Pınar’ın nikahının ardından Sakarya’daki eve yerleşmesi Pınar’ı çok tehlikeli bir olayın içine çekti.

Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisinin sezon finali, 17 Haziran 2022 Cuma günü yayınlanacak olan 632. bölümü ile gerçekleşecek. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 632. sezon finali fragmanına göreyse; Sakarya’da Rıza Baba’nın düşmanı, Caner’in dayısı İlyas ile karşılaşacak olan Pınar, kendisinde doğrultulan silahtan kurtulamayacak ve yaralanacak. Rıza Baba ve Ayla kızlarının sağlığına kavuşması için beklerken; ekip ise İlyas ve Caner’i adalete teslim etmek için harekete geçecek. Görkemli sahneleri ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali bölümü, bu akşam saat 20.00’da yayınlanacak.

17 Haz 2022 - 09:23 - Dizi Fragmanları

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