- 17 Haz 2022 - 16:21

Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Son dönemin sevilen dizisi Kasaba Doktoru ekranlara gelmeye devam ediyor. Kasaba Doktoru dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, detaylar..

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Kasaba Doktoru 11. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta Kasaba Doktoru dizisinde beklenen gün geliyor. Erol’un ameliyat gününün gelmesi herkesi etkilerken; ortaya çıkan başka bir kriz nedeniyle Kasaba Doktoru dizisinin Uluçınar Hastanesi bir hayli karışacağa benziyor. Peki, Kasaba Doktoru dizisi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, Kasaba Doktoru dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Dr. Romantic isimli Güney Kore dizisinden TRT1 ekranlarına nisan ayından bu yana uyarlanan Kasaba Doktoru dizisi, yeni bölümleri ve heyecan dolu sahneleriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Doktorların hem mesleki hem de özel yaşamını ekranlara getiren Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da yayınlanıyor.

Kasaba Doktoru Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Her şeyin karışmaya, gerçeklerin ise bir bir ortaya çıkmaya başladığı Kasaba Doktoru dizisi, TRT1 ekranlarındaki yerini en son 10 Haziran 2022 Cuma günü 10. bölümü ile aldı. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 10. son bölümünde; Yalçın’ın Ömer’in annesinin doktoru olduğunu öğrenen Hakan, Ömer’in gelgitlerinin sebebini anlamaya başladı. Ömer, annesinin sağlığı ile vicdanı arasında gelip giderken; bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Hakan, ortalığı Yalçın’a bırakmamak için Ömer’in annesi ile ilgili harekete geçti. Ömer’in başını belaya sokacak duygusal kararı ise, Uluçınar’da yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Mesleki kariyerleri için oldukça önemli olan Erol’un ameliyatına girmek isteyen Ömer, Leyla ve Berk ise, Hakan’ı etkilemek için birbiriyle yarışmaya başladı.

Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kasaba Doktoru dizisi, 17 Haziran 2022 Cuma günü 11. bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak. Kasaba Doktoru dizisinin yayınlanan 11. yeni bölüm fragmanına göreyse; Erol’un ameliyat hazırlıkları daha da hızlanacak. Bu sırada ortaya çıkan Mers virüsünün gitgide yayılması Uluçınar’da panik yaratacakken; bu virüs Mine ve Ömer’in de karantinaya alınmasına neden olacak. Hasta olan Ömer’i tedavi etmek için hayatının en büyük fırsatını riske atacak olan Leyla ise, Yalçın ve ekibine büyük bir koz verecek. İlgi ile takip edilen Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

17 Haz 2022 - 16:21 - Dizi Fragmanları

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