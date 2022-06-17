- 17 Haz 2022 - 16:21

Survivor All-Star 137. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 17 Haziran 2022 137. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

urvivor All-Star 2022 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 136. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte merak edilen ayrıntılar...

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Survivor All-Star 137. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Şampiyonu için son düzlüğü tırmanan Survivor All Star 2022 yarışması, artık bireysel dokunulmazlık yarışları ile seyirci karşısına çıkıyor! Peki, Survivor All-Star 2022 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Survivor’da bugün hangi oyunlar oynanacak? Survivor All-Star 2022 136. bölümde neler oldu, kim elendi, hangi yarışmacı gitti, SMS sıralaması kim elendi? İşte, Survivor All-Star 2022 yarışması hakkındaki tüm detaylar…  

TV8 ekranlarının gözde yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, yeni bölümleri ve heyecanlı parkurları ile adım adım şampiyonuna yaklaşmaya devam ediyor. Takım dokunulmazlıklarının bireysel dokunulmazlıklara döndüğü Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümleri ise, hafta boyunca saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Survivor All-Star 2022 136. Bölümde Neler Oldu, Kim Elendi, Hangi Yarışmacı Gitti, SMS Sıralaması Kim Elendi?

Çeyrek final ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, TV8 ekranlarındaki yerini en son 16 Haziran 2022 Perşembe günü 136. bölümü ile aldı. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 136. son bölümünde; yılın ilk bireysel dokunulmazlık yarışı gerçekleştirildi. Kadın ve erkeklerin karma bir şekilde yarışmaya başladığı Survivor All Star 2022 yarışmasında ilk bireysel dokunulmazlığı alan kişi Batuhan oldu. Kendi takımından birini eleme potasına göndermek istemediğini belirten Batuhan, haftanın ilk eleme adayı olarak Berkan’ı belirledi. Batuhan’a kırgın ya da kızgın olmadığını belirten eleme adayı Berkan ise; “Batuhan'a ne kırılabilirim ne kızabilirim. Bir isim söylemesi gerekiyordu. İsmimin söylenmesi ile ilgili bir sorun yok. Bireyselliğe yeni başlayacağız. Bence çok iyi bir dönem. Yanıma gelecek üç arkadaşımı bekliyorum” ifadeleriyle potaya girmesini değerlendirdi.

Survivor All-Star 2022 137. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Survivor’da Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Nihayet bireysel yarışlar dönemini ekranlara getirmeye başlamış olan Survivor All Star 2022 yarışması, 17 Haziran 2022 Cuma günü 136. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan 136. yeni bölüm fragmanına göreyse; geriye kalan 8 yarışmacı, yılın ikinci bireysel dokunulmazlık yarışı için parkura çıkacak. Bir kişinin dokunulmazlığı alacağı Survivor All Star 2022 yarışmacılarından geriye kalan 7 kişinin biri günün sonunda gerçekleşecek konseyde yapılan oylama ile eleme adayı gösterilecek. Heyecan ile takip edilen Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak. 

17 Haz 2022 - 16:21 - Survivor 2022

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