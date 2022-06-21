Destan Dizisi 27. Bölümü (Sezon Finali) 2022 Full İzle! 21 Haziran 2022 Destan 27. Bölüm (Sezon Finali) Tek Parça Youtube İzle!

Türkiye’nin bu sezonki en çok ilgi gören yapımları arasındaki yerini yayınlandığı ilk günden bugüne koruyan Destan dizisi, birinci sezonunun sonuna gelmiş bulunuyor. Yeni sezonu öncesinde kısa bir molaya çıkacak olan Destan dizisinin sezon finalinde yaşananlar ise, herkesi şaşına çevirmeyi başarıyor! Peki, Destan dizisi 28. yeni bölüm (yeni sezon) fragmanı yayınlandı mı? Destan dizisi 27. son bölümde (sezon finali) neler oldu? İşte, detaylar…

Türklerin tarihindeki yerini almış olan birbirinden farklı destanlardan esinlenerek Bozdağ film imzalı olarak seyirci karşısına çıkarılan Destan dizisi, ilk sezonunun finaliyle seyircisini buluşturmuş bulunuyor. Salı günleri saat 20.00’da ATV ekranlarından çıktığı ekran yolculuğuna kısa bir mola veren Destan dizisi, yeni sezonda yeniden ekranlara dönmek için de düğmeye basıyor.

Destan Dizisi 27. Son (Sezon Finali) Bölümde Neler Oldu?

Akkız ve Batuga’nın destansı aşkını konu alan Destan dizisi, ATV ekranlarındaki yerini en son 14 Haziran 2022 Salı günü 27. son (sezon finali) bölümü ile aldı. Merakla takip edilen Destan dizisinin sezon finalinde; Esirgün Kam tarafından birbirlerine müjdelenen ve kuşakları bağlanan Akkız ve Batuga, düğün toyunu kurdu. Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından kurulan düğün toyuyla birlikte Akkız ve Batuga muradına da erdi. Ancak İtbaraklara karşı kazanılan zaferin hemen ardından kurulan düğün toyuna İtbarakların karşı hamlesi ve intikam hırsının gölgesi düştü. Yeniden Gök Hanlığı’nı bitirmek için harekete geçen İtbaraklar, karşılarında bir kez daha Akkız ve Batuga’yı buldu. Öte yandan Ulu Ece, kendisini bekleyen Ulu Yargı’da işlediği suçların hesabını verirken; Temur ile arasındaki sorun nedeniyle Mei Jin, Gök Orda'ya karşı yeni bir oyun daha kurdu.

Destan Dizisi 28. Yeni Bölüm (Yeni Sezon) Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir sezon boyunca heyecan ile takip edilen Destan dizisi, yayınlanan sezon finalinin ardından kısa bir molaya çıktı. Yeni sezon onayını aldığı öğrenilen Destan dizisinin eylül ayından itibaren yeniden ATV ekranlarındaki yerini alacağı öğrenildi. Ancak, henüz Destan dizisinin 2. yeni sezon fragmanı yayınlanmadı.