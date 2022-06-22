Senden Daha Güzel Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Senden Daha Güzel 3. Bölüm (YENİ) HD Tek Parça Youtube İzle!

Senden Daha Güzel 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel, hikayesinin ayrıntılarıyla seyircisinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Henüz üçüncü bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Senden Daha Güzel dizisi, şimdiden romantizm ve komedinin dozunu artırıyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Senden Daha Güzel dizisi 2. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Başrollerini Cemre Baysel ve Burak Çelik'in paylaştığı Senden Daha Güzel dizisi, hikayesini derinleştirmek için seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Romantik komedi tadında hikayesiyle ekranlara hızla bir giriş yapmış olan Senden Daha Güzel dizisi, Efsun’un annesiyle ilgili aldığı bir haber sonrası tamamen değişen konusunu ele alıyor. Tatlı zorluklar ile karşılaşılan aşkları yaz boyunca FOX TV ekranlarına getirecek olan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümleri ise, her salı saat 20.00’da seyirci karşısına çıkıyor.

Senden Daha Güzel Dizisi 2. Son Bölümde Neler Oldu?

Yıllardır görmediği annesini son bir kez görmek için geldiği İstanbul’da hayatının geri kalanı değişen Efsun’un hikayesini anlatmaya başlamış olan Senden Daha Güzel dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini en son 14 Haziran 2022 Salı günü 2. son bölümü ile aldı. Ekranların yeni yapımı Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 2. son bölümünde; annesinin şoför olarak gönderdiği Kaan isimli genç adamın Emir isimli bir doktor çıkmasının şokunu anlatmaya çalışan Efsun, bir yandan da annesinin yalan söylediği gerçeğiyle yüzleşti. Aynı zamanda Emir’i öpmesine ilişkin herkese bir açıklama yapmak zorunda kalan Efsun, ekibe ve Emir’e kendisini kanıtlamak için hemen harekete geçti. Ancak, Efsun’un düşünmeden aldığı bir karar daha büyük bir sorunun içerisine çekilmesine neden oldu. Tüm bunların yanı sıra geçmişten gelen en büyük sırrı ile yüzleşmek zorunda kalan Efsun, yanında Emir’in desteğini görünce ikili arasındaki ilişkide dengeler bir kez daha değişti.

Senden Daha Güzel Dizisi 3. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Heyecanla hikayesindeki sırları aramaya devam eden Senden Daha Güzel dizisi, FOX TV ekranlarındaki yerini 21 Haziran 2022 Salı günü 3. yeni bölümü ile alacak. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına göreyse; Pervin’in ameliyatını yapmak için harekete geçecek olan Emir, ameliyatı gizlice yapabilmek için Kaya ile iş birliğine gidecek. Emir’in kendisinden bir şey sakladığına son derece emin olan Efsun ise, doktor kimliğini saklamakta zorlanmaya başlayacak. Merak ile beklenilen Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.